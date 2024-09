Mariano Costamagna nominato Cavaliere Onorario del Tartufo e dei Vini

Quello di sabato 21 settembre, il 318° Capitolo della Selezione dei Grandi Vini dell’Albese, è stato un Capitolo molto partecipato, con rappresentanti delle Delegazioni di Hong Kong, Brasilia e con la partecipazione del Console Onorario a Fortaleza Cav. On. Vittorio Ghia. Presenze che testimoniano il grande sviluppo che ha avuto l’Ordine all’estero e la crescita nel prestigio, tanto che due dei Capitoli autunnali si svolgeranno nelle sedi delle Ambasciate di Londra e Brasilia e al 5° Capitolo della Delegazione di Chicago del prossimo 20 ottobre verrà consegnato il Collare di Cavaliere Onorario all’Ambasciatrice Italiana in USA Mariangela Zappia.

Durante il Capitolo i Cavalieri hanno premiato le 77 Cantine del Territorio che hanno superato la storica Selezione dei Grandi Vini dell’Albese, con 125 vini tra cui vini rossi, vini bianchi, vini aromatizzati e vini d’annata, selezionati lo scorso maggio dalla Commissione di Degustazione presieduta per il terzo anno da Mauro Carosso, Presidente AIS Piemonte, e composta dai sommelier Giancarlo Germano, Rosalba Rolando, il Maestro del Consiglio Reggitore Ugo Venturino e l’enologo Piero Ballario.

“Sono stati fatti grandi passi dal 1975, quando la prima edizione della Selezione fu superata solo dalla Cantina Francesco Rinaldi di Alba, premiato con un Barbaresco del 1970 – dice il Gran Maestro, Tomaso Zanoletti - Quest’anno le Cantine premiate sono state 77 e questo numero, unito alla qualità dei vini presentati a cui si è aggiunta la categoria dei vini d’annata, ci inorgoglisce molto”.

Il Capitolo è proseguito con un’interessante relazione su Luigi Einaudi e l’agricoltura introdotta dal Presidente Nazionale delle Celebrazioni Einaudiane, l’onorevole e Cavaliere Onorario Giuseppe Vegas e tenuta dal professor Alberto Giordano dell’Università di Genova, che hanno sottolineato come Einaudi, da vero precursore, ritenesse l’agricoltura un’attività piacevole, ma anche redditizia e tanto importante per la conservazione del paesaggio e la preservazione delle aree rurali.

Durante il 318° Capitolo, il Gran Maestro ha nominato dieci nuovi Cavalieri tra cui il futuro Vice Maestro della Delegazione di Brasilia, in apertura il prossimo 13 novembre, Juscelino Pereira. A ricevere il Collare di Cavaliere Onorario il Presidente di Confindustria Cuneo e imprenditore di Cherasco, Mariano Costamagna.

Il Gran Maestro Tomaso Zanoletti lo ha introdotto descrivendolo come “un uomo con una straordinaria avventura industriale che richiama quella percorsa 25 anni prima di lui da Pietro Ferrero, Giuseppe

Miroglio e Ferruccio Stroppina. Uomini singolari che, partiti dal basso, hanno contribuito allo sviluppo e

al benessere del territorio. Altresì da evidenziare tutte le attività solidaristiche a favore dei giovani, dei

disabili e degli anziani e infine il suo stile riservato che richiama quello di Luigi Einaudi, come ricordato

dagli illustri relatori di questa giornata”.

L’atmosfera di cordialità e amicizia è proseguita durante l’aperitivo nel giardino del Castello e durante la cena a cura dello chef Alessandro Mecca.

Il prossimo appuntamento dei Cavalieri è Domenica 13 ottobre al Castello di Grinzane Cavour dove verranno accolte le Delegazioni di Chicago, dell’Ungheria, della Lituania e alcuni esponenti della Delegazione di San Francisco, in occasione 319° Capitolo della Raccolta, il primo della stagione dedicato al Tuber Magnatum Pico.