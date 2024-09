Una partecipata per promuovere la filiera corta del Piemonte: “Così diamo un mercato ai nostri grandi prodotti” [FOTO E VIDEO]

"Ci sono delle congiunture internazionali che non sono felici e che non sono facili - ha poi proseguito Bongioanni - oltre ai mercati, ci sono problematiche fitosanitarie, come la peste suina, che stanno invadendo i nostri territori. Ma la risposta dei nostri allevatori, dei nostri produttori è formidabile e noi dobbiamo camminare al loro fianco. Per far questo abbiamo pensato di passare direttamente dai prodotti alla tavola, al commercio di vicinato, alla grande ristorazione, strutturando il territorio piemontese attraverso distretti del cibo. Saranno gli strumenti con cui lavoreremo adesso e nel prossimo futuro proprio per promuovere e dare un mercato a filiera corta e ai nostri grandi prodotti.”

I numeri dei distretti