A seguito di un cortocircuito, un principio di incendio si è sviluppato in un'abitazione di Frassino in via San Rocco.

L'allarme è scattato nella notte appena trascorsa, intorno alle 22 di venerdì 27 settembre.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i volontari di Venasca che, in meno di un'ora, hanno messo in sicurezza la casa. Nessuna persona coinvolta.