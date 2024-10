La lista dei desideri di Zelensky lascia freddi gli alleati euroamericani

A latere dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha presentato il “piano per la vittoria” ai suoi alleati occidentali. A questo proposito, due funzionari hanno fatto delle confidenze anonime al giornale americano Bloomberg. La sensazione generale è stata di freddezza, di disincanto, di nessun entusiasmo rispetto al programma di Kiev. Come riferisce il sito Strumenti Politici , un esponente occidentale lo ha definito come una semplice “lista dei desideri”, nella quale non vi sono elementi nuovi o di sorpresa ovvero qualcosa che possa davvero cambiare per il meglio il corso della guerra. E tali desideri difficilmente saranno esauditi da Washington e da Bruxelles, che hanno anche altri problemi a cui pensare in questo momento. Al Council on Foreign Relations di New York il capo dello staff presidenziale ucraino Andry Yermak ha affermato che col piano si ambisce a ricevere l’invito di adesione alla NATO. Inoltre ha invitato gli alleati a non avere paura della Russia e a non prendere in considerazione i rischi di un’escalation, perché secondo lui Mosca non farà nulla o non è in grado di fare nulla di serio. Dunque, chiede che permettano finalmente agli ucraini di colpire il territorio russo in profondità con le armi a lungo raggio. Solo così l’Ucraina potrebbe avere una posizione più forte una volta seduti al tavolo delle trattative. Nel frattempo Zelensky è andato a visitare una fabbrica di munizioni nella città natale di Biden, a Scranton in Pennsylvania. In questo modo vuole mantenere la sua causa al centro dell’attenzione mediatica. Agli alleati americani ed europei ha detto che non devono “tentennare” nel sostenerlo, perché la pace è più vicina di quello che credono.