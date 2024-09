La prevendita di Mega Dice termina domani. Ecco perché cogliere questa occasione prima del gong

Mega Dice è un nome molto noto nel mondo del gioco online, con una piattaforma che vanta migliaia di utenti e milioni di dollari di fatturato ogni mese.

Ma, nel mondo delle crypto, è una novità assoluta che vuole segnare un punto di riferimento per il futuro e, sulla quale, molti investitori tengono gli occhi puntati.

Mega Dice non è certo un business di nicchia o che necessita pubblicità ma, per qualche ragione, ha deciso di buttarsi nel mondo delle criptovalute. Ma perché fare questo?

Semplice, l'idea è quella di creare una community di giocatori che si affezionino al marchio entrandone a far parte in modo più diretto oltre che come semplici clienti.

Ma come? Non è certo cosa di tutti i giorni che, una azienda così ben avviata, decida di acquisire migliaia di partner senza capo ne coda.

Infatti qui le cose sono fatte con la logica delle crypto, ovvero immettendo sul mercato un token di governance che rende i possessori parte di Mega Dice stessa.

Un token di governance, per chi non lo sapesse, è un token che dà diritto di voto in fase decisionale sul futuro del business, oltre a elargire dividendi sui profitti a chi lo mette in staking.

Sì, col token DICE si diventa una specie di azionisti di Mega Dice, ottenendo delle percentuali variabili sul profitto della piattaforma.

Un'occasione unica per diventare veramente parte di un casinò milionario, il quale ora avrà anche una community affezionata.

Le previsioni per il settore GambleFi

Mega Dice fa parte di quello che viene chiamato GambleFi, ovvero un incrocio tra il gioco online e le crypto che ha visto la luce solo di recente.

Sebbene non sia particolarmente longevo, ha già un giro d'affari molto importante, dato che si attesta a circa 30 miliardi di dollari annuo.

Ma, essendo così giovane e con una richiesta in continuo aumento, ha ancora dei margini di espansione enormi, i quali sono stati calcolati da alcuni analisti.

Secondo le loro previsioni, il mondo GambleFi potrebbe espandersi fino a 5 volte nei prossimi 5 anni, con una crescita esponenziale che impatterebbe pesantemente tutti gli investitori.

Inutile dire che, queste stime, rendono le crypto come Mega Dice particolarmente golose, poiché potrebbero essere tra le più performanti in questa crescita.

Se poi a questo ci aggiungiamo le stime per il mercato delle crypto da qui al 2030, ecco che la miscela prende delle dimensioni ancora più esplosive.

Qui i numeri sono i più disparati, con alcuni analisti che prevedono un 100x del mercato, altri un 10x, altri ancora una flessione o peggio.

Restando su cifre che sembrano realistiche, ci si potrebbe aspettare una crescita di 3/5 volte dell'intero mondo crypto, cosa che andrebbe a prendere anche token come DICE.

L'unione di queste due previsioni unite a una realtà come Mega Dice che, attualmente, ha una capitalizzazione di mercato davvero molto bassa, creano una miscela esplosiva che potrà spingere il token ben oltre il valore di 0.116056 dollari attuale.

La prevendita di Mega Dice

La prevendita di Mega Dice lascia il progetto con quasi 2 milioni di dollari di capitale raccolto (ma questa soglia potrebbe essere superata da qui alla fine) e tantissimi investitori grandi e piccoli interessati al progetto.

Sebbene il capitale totale raccolto per una prevendita sia alto, la market cap del progetto rimane molto contenuta rispetto al settore crypto in generale.

Per contesto, una qualsiasi crypto tra le prime 100 per capitalizzazione (tra le quali ci sono molti progetti discutibili), è di 600 milioni di dollari.

Queste realtà hanno costruito il loro capitale col tempo, una volta lanciate sul mercato e diventate popolari, ma è chiaro come il margine per Mega Dice sia davvero ampio.

Questo vuol dire che, col progetto che guadagna trazione giorno dopo giorno, la possibilità che la sua capitalizzazione totale centuplichi è reale.

Mega Dice non è solo un'opportunità per partecipare a un business, ma anche un prospetto di mercato che dovrebbe far drizzare le antenne a tutti gli investitori più consapevoli e audaci.

Vai alla prevendita di Mega Dice