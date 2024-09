"The Ecstasy of Gold": l'attore cuneese Andy Barreca al suo primo Spaghetti Western

Andy Barreca è Mateo in "The Ecstasy of Gold"

Si è concretizzato il sogno hollywoodiano di Andy Barreca, l'attore di origini braidesi che vive tra Marene e gli States.

Dopo il successo del lungometraggio post-apocalittico "DOG", nell'estate 2023 ha recitato in due pellicole prodotte dalla Insurgence Film e girate in Texas: uno Spaghetti Western e un Action/Crime.

Lo Spaghetti western "The Ecstasy of Gold"

“Il primo è il progetto grosso, dal titolo 'The Ecstasy of Gold - The treasure of Jesse James' – spiega l'attore -. Prima esperienza americana per me e con un ruolo chiave nel film, dove interpreto Mateo, fratello del protagonista Colt Turner interpretato da Andrea Zirio. Un'esperienza incredibile e un sogno che si avvera poter partecipare a un vero Western in America, per me che sono cresciuto guardando i capolavori di Sergio Leone”.

Il cast è internazionale: tre attori italiani (Andrea Zirio, Andy Barreca, e Alessia Pratolongo) e attori americani (Woody Almazan, Kate Rigoni, Byron Franco, Matt Goebel, Lydia Pilot, Billy Alexander). Diretto da Federico Alotto che ne ha curato anche il soggetto. Scritto da Juliette Mc Cawley e con le colonne sonore di Yakumo Kobe e dal compianto Alan Brunetta, purtroppo deceduto la settimana prima delle riprese nel luglio 2023 dopo una lunga malattia: “Il film è interamente dedicato a lui, un grande amico ed uno straordinario artista”. Produzione esecutiva dello Staff ADRAMA America.

Racconta Barreca: “Le riprese si sono svolte nell'area di Austin dove ci sono le vere location del Far West americano con temperature che variavano dai 42 ai 48 gradi di calore. Questo Western dal 3 settembre 2024 è distribuito e disponibile worldwide su Amazon Prime Video e su altre 60 piattaforme Video on Demand pay per view, come Apple Tv, Amazon Tv, Tubi, Roku, e tante altre”.

La trama. "Travis County",1889. Colt Turner torna a casa dopo essere uscito di prigione, desideroso di riabbracciare la sua amata compagna Annie. Tuttavia, il suo ritorno a casa è accolto da un'atmosfera tesa, poiché Colt detiene informazioni preziose sulla posizione di un leggendario carico d'oro: il tesoro del famoso fuorilegge Jesse James. Prima che Colt possa condividere queste informazioni con Annie, una spietata banda di banditi, guidata da Jake Johnson, lo scopre e assalta la sua casa, lasciandolo mezzo morto. Una volta ripreso, Colt intraprende un lungo e pericoloso viaggio di vendetta per eliminare la banda di Jake Johnson e recuperare l'oro maledetto.

L'action crime "Old wild mob"

Finito il film Western, a ruota è stato girato il secondo progetto, di tutt'altro genere, un Action/Crime legato alla mafia e alla malavita sia italiana che americana. Il titolo è 'Old wild mob', Vecchia selvaggia mafia'. “Le riprese si sono svolte sia in Texas che in Italia tra Torino e Milano, in quanto i personaggi viaggiano – spiega l'attore Andy Barreca -. Io interpreto Jimmy, un problem-solver che vive a Austin e inserito in ogni tipo di affari compresi quelli illegali, molto amico di Michael (Andrea Zirio). Ci siamo divertiti molto, in quanto c'è molta azione e inseguimenti in auto che si spingono fino al confine con il Messico”.

Scritto e diretto dal regista Andrew King, nel cast figurano Andrea Zirio, Alessia Pratolongo, Andy Barreca, Woody Almazan, Stewart Arnold, Matt Goebel, Piero Passatore. Direttore della fotografia: Federico Alotto. Sempre prodotto e distribuito da Insurgence Film, uscirà in streaming il 12 novembre 2024.

Presto un horror thriller vampiresco girato a Sanfrè

Andy Barreca non si ferma. Il prossimo film sarà girato a fine ottobre in Piemonte. Nello specifico, alcuni giorni a Torino, ma prevalentemente all'interno del castello di Sanfrè: “Ci cimentiamo stavolta in un Horror/Thriller vampiresco legato a Dracula, in quanto il mercato attualmente richiede questo genere di film data l'uscita di Nosferatu e l'ultimo Dracula di Luc Besson. Inoltre, è un genere che ha molti fans, me compreso".

Il titolo è 'Blood call', co-produzione ADRAMA & ALESSANDRO VANTINI che sarà anche attore co-protagonista e capo-vampiro nel film. Andy Barreca, Andrea Zirio e Alessia Pratolongo interpreteranno i figli. Altri attori si uniranno al cast, non ancora concluso. Si girerà in inglese e la distribuzione sarà internazionale.