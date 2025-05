Grande attesa per la XIX edizione del Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival

45 compagnie da tutto il mondo: Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Perù, Ucraina e Cile. 150 repliche, 9 città, 50 location, 3 prime assolute, 11 prime nazionali, 16 debutti regionali. C’è un’energia che si muove, che cambia luoghi e persone, che accende luci nei borghi e nelle città e trasforma piazze in teatri e teatri in spazi di partecipazione. È l’energia di Mirabilia, il festival che da diciannove anni attraversa il Piemonte per portare il meglio del circo contemporaneo, della danza, del teatro, del teatro urbano, in un abbraccio tra arti e paesaggio.

“People Have the Power”, è questo il titolo della XIX edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. “People Have the Power”, è un inno alla collettività, alla libertà, alla potenza dei sogni condivisi. Un omaggio a tutti i popoli — dall’Asia alle Americhe — che oggi lottano per la democrazia, è una riflessione sul nostro tempo e le sue fragilità.

Il titolo della diciannovesima edizione di Mirabilia è anche naturalmente un tributo a Patti Smith, a una delle figure femminili più dirompenti della storia del rock, alla suggestiva potenza dell'uso delle parole nelle sue canzoni. Un titolo che è visione, azione, dichiarazione di fiducia nella forza collettiva della cultura.

Mirabilia, nella sua veste On the Road, è un festival in cammino: 8 tappe dal 6 luglio al 28 settembre, dalla montagna alla collina, dalla città alla vallata. Ogni tappa è una storia, ogni borgo un palco, ogni incontro un frammento di dolce rivoluzione.

Si parte il 6 luglio da Rittana, nel cuore delle Alpi cuneesi per una tappa in collaborazione con il NuoviMondi Festival. Mirabilia si sposta poi il 13 luglio a Savigliano, tra binari e locomotive d’epoca del Museo Ferroviario Piemontese. Dal 18 al 20 luglio, ad Alba, tra centro storico, vigne e cortili. A seguire Busca, dal 31 luglio al 3 agosto, il cuore creativo del Festival, con residenze, debutti, work in progress e sperimentazioni. Il viaggio continua a Vernante (7–10 agosto), dove i murales di Pinocchio incontrano gli artisti di strada e per la prima volta si raggiunge Chiusa di Pesio (12–14 agosto), tra monti e certose meravigliose. Appuntamenti sparsi durante il mese di agosto in frazione Poggi San Siro, in collaborazione con la compagnia CollettivoEFFE, portano il Festival a toccare il Cebano. Infine Dogliani, dal 26 al 28 settembre, tra colline e cantine, a chiudere con un brindisi il lungo itinerario dell’immaginazione.

A Cuneo dal 3 al 7 settembre 2025 Mirabilia The Festival sarà una full immersion di cinque giorni nello spettacolo dal vivo. Una mappa di luoghi trasformati in palcoscenici: cortili, giardini, piazze, musei, tendoni e boschi. Un’edizione che rafforza il legame con il territorio, con la natura, con la comunità, con i nuovi linguaggi delle performing arts.

Le compagnie, i titoli, la visione

I grandi eventi della XIX edizione

Questi alcuni degli eventi di rilievo:

Compagnie Rasposo dalla Francia con Hourvari, creazione acrobatica monumentale sotto chapiteau. Prima italiana e uniche date in Italia

Balletto Civile dall’Italia con I’m Not a Hero e Loose Dogs, teatro fisico e sociale… in un pub!

Cie des Chaussons Rouges, da Belgio e Francia, con Épiphytes, installazione acrobatica funambolica e vegetale

Dekru dall’Ucraina con Virtual Reality, mimo contemporaneo e visual comedy. I più famosi mimi al mondo arrivano a Mirabilia

Matteo Galbusera dall’Italia con The White Lord, clown teatrale internazionale partecipato e sconvolgente

UpArte dalla Spagna con DESproVISTO, acrobatica pura e corale, sinfonia di corpi nell’aria

Théâtre Circulaire, dalla Svizzera con Porte à Faux, poesia in sospensione, musica e clown. Torna il “Miglior Spettacolo Mirabilia 2024” che ha entusiasmato il pubblico nella precedente edizione

Abbondanza/Bertoni dall’Italia , con la nuova creazione Epifania, i grandi maestri della danza in anteprima sul territorio!

Il focus sul Cile

Frutto di un percorso biennale avviato con il programma Circostrada – Global Crossing nel 2023, già nel 2024 una delegazione del Ministerio de las Culturas del Cile ha visitato il Festival cuneese. Nel 2025 una delegazione del Ministero della Cultura del Cile accompagnerà tre spettacoli selezionati tramite bando nazionale (le selezioni sono attualmente in corso in Cile e presto si sapranno i nomi delle compagnie scelte): uno spettacolo sarà di grande formato (con circa 15 artisti), uno di medio formato e uno di piccolo formato, partecipativo e site-specific che prevederà prima un periodo in residenza a Cuneo con coinvolgimento della cittadinanza.

Con la delegazione, anche il festival Paisaje Público di Santiago del Cile, presente a Mirabilia per documentare l’esperienza.

La collaborazione con l'Università di Torino-Utplay

Si consolida e si amplia la collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, e, grazie all’accordo quadro stretto con l’Ateneo, Mirabilia XIX edizione accoglie il progetto UTPlay – Università di Torino Performance & Digital Playground, con uno spazio dedicato in esclusiva all’Università, che offre agli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici l’opportunità di presentare al pubblico i progetti didattici elaborati durante i loro percorsi di studio: 1450 m² del Festival ( l’intera area della Tettoia in Piazza Virgino a Cuneo) per 5 giorni diventano sede di 11 eventi-progetti che spaziano dalle sperimentazioni audio-video, agli incontri, dalle esperienze immersive ai progetti cross-disciplinari. Fra eventi proposti, uno è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Ghedini di Cuneo. La collaborazione fra l’Associazione che organizza il Mirabilia Festival e UniTO si conferma esempio virtuoso di alleanza tra formazione, produzione e programmazione culturale, per condividere formazione e ricerca accademica ampliandola anche a tutti coloro che non hanno con l’Università relazioni di studio o lavoro.

Into the woods - arte, natura, sostenibilità

Altra novità dell’edizione 2025, Into the Woods, una sezione di spettacoli site-specific in ambienti naturali. Un modo per connettere l’arte al paesaggio, sperimentare nuovi formati e immaginare un festival sempre più sostenibile. Into the Woods è un progetto di spettacoli nei boschi e nei parchi, con alimentazione a energia solare/batterie, mobilità dolce per artisti e spettatori. Un format sostenibile che unisce tecnologia green, comunità e paesaggio, realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRC.

Residenze artistiche

Mirabilia è Festival di diffusione perché è una vetrina dove artisti e programmatori si incontrano, è Festival di programmazione attento alle novità, ai nuovi linguaggi, agli artisti emergenti, alle proposte transdisciplinari, ed è un Festival di creazione che accoglie e sostiene durante il corso dell’anno, in Residenza artistica compagnie e artisti che intendono sviluppare nuovi progetti di spettacolo.

Collaborazioni con enti e istituzioni

Il Festival collabora con numerosi Enti e Istituzioni arricchendo grazie a queste prestigiose sinergie il ventaglio di proposte per il pubblico. Come in passato è dunque frutto di moltissime collaborazioni preziose e fondamentali; fra queste alcune consolidate quali, solo per citarne alcune, quelle con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con il Museo Ferroviario Piemontese, con il SAICuneo, l’Associazione LVIA, con l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, con l’Associazione AmicoSport e tantissime nuove stimolanti collaborazioni quali ad esempio quella con la Fondazione Opere Diocesane Cuneo e il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo che ospiterà alcune performance di questa edizione, o con il Nuovi Mondi Festival per l’appuntamento del 6 luglio a Rittana. Mirabilia si riconferma anche per questa edizione una delle realtà più dinamiche del panorama europeo delle arti performative contemporanee con le sue proposte di circo, danza e teatro oltre che vetrina internazionale, con un cartellone di spettacoli gratuiti e a pagamento, laboratori, residenze, masterclass, installazioni e incontri.