Fossano, tre app per pagare i parcheggi blu

Al fine di rispondere in modo sempre più completo alla normativa, e allo stesso tempo, venire incontro alle esigenze dell'utenza, il Comune di Fossano ha modificato alcune regole relative alla gestione della viabilità statica e dinamica nel centro storico.

LE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SOSTE

Da un lato, la conclusione, per scadenza naturale del contratto con l'operatore Neospark, manda, dopo molti anni, in "pensione" il relativo dispositivo per il pagamento delle soste in area blu.

I possessori del device potranno continuare ad utilizzarlo in città fino all'esaurimento del relativo credito e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

In alternativa Neospark ha già disponibile da alcuni anni una app per android e iOs che è perfettamente utilizzabile anche nella città degli Acaja.

Salgono a tre gli operatori che offrono il servizio digitale per il pagamento delle soste, utilizzabili indifferentemente in ogni spazio blu di Fossano: Easypark, Neospark e Parking My Car.

Altri strumenti digitali alternativi verrano verosimilmente contrattualizzati nei prossimi mesi.

Rimangono parallelamente utilizzabili, per il pagamento della sosta, gli strumenti dell'abbonamento, offerto in varie periodicitá, e del biglietto rilasciato dai diciotto parcometri presenti nel centro.

Infine è ancora in vigore fino al 31 dicembre prossimo l'esonero dal pagamento in zona blu, ad esclusione della centrale via Roma, per le vetture ibride ed elettriche, nonché per i mezzi direttamente appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro.

Tutte le info qui

IL CARICO E SCARICO IN AREA PEDONALE

È invece di metá settembre la novità legata alla fruizione delle aree pedonali urbane sempre del centro storico: su spinta delle amministrazione comunale, che lo ha deliberato in Giunta con provvedimento 217/2024, il Comandante della Polizia Locale dottor Cuniberti ha infatti firmato l'ordinanza 343, che introduce la possibilità, in deroga, di ingresso in tutte le aree pedonali, esclusivamente allo scopo di effettuare operazioni di carico scarico, e solamente nelle fasce orarie che vanno dalle 5 alle 7 del mattino e dalle 14,30 alle 15,30 del pomeriggio.