Tunnel di Tenda chiuso dalle 6 alle 9. Alle 12.30 sarà regolarmente aperto

Il tunnel di Tenda, oggi 8 luglio, nella fascia tra le 6 e le 9, è rimasto chiuso.

Per consentire la pulizia della strada nell'area del cantiere, sul versante francese. Non è ben chiaro cosa sia successo, ma è evidente che la strada non era transitabile.

Lo sarà invece alle 12.30, quando il tunnel sarà aperto per la seconda fascia oraria di passaggio infrasettimanale. Così come lo sarà poi tra le 18 e le 21.

Fatti salvi altri contrattempi o problemi, quali quello accaduto nella giornata di ieri, con la strada bloccata tra Fontan e St Dalmas de Tende per la caduta di un grosso albero sulla carreggiata.

Sia ieri che oggi, l'informazione è circolata sui gruppi Facebook relativi alla viabilità della zona. Da parte di Anas nessuna comunicazione o nota ufficiale.

Ricordiamo che sui pannelli presenti lungo la statale 20 del colle di Tenda è indicato l'orario dell'ultimo semaforo verde sul lato italiano per ogni fascia, che è mezz'ora prima dell'orario di chiusura, come indicato nella foto allegata all'articolo.