Ascensore inclinato chiuso da una settimana: danno serio al meccanismo delle porte

E' chiuso da una settimana l'ascensore inclinato che collega l'area dello Stadio del Nuoto e il relativo grande parcheggio all'altipiano e quindi al centro di Cuneo.

Un fulmine ha danneggiato in modo serio la parte elettrica dell'impianto, tanto che le porte non funzionano più. L'ascensore sale e scende, ma le porte non rispondono al comando di apertura e chiusura.

Da giorni, quindi, l'ascensore non è in funzione, creando non pochi disagi a chi è abituato ad utilizzarlo, in particolare oggi, giorno di mercato.

Il sentiero che porta all'altipiano, seppur breve, è piuttosto ripido. Potendo, lo si evita volentieri, a maggior ragione se si devono spingere passeggini o biciclette.

Ma quando potrà tornare in funzione? A rispondere l'assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino, che ammette di non avere una risposta, perché ancora non è stato individuato il guasto, o meglio il componente che si è danneggiato e che andrà pertanto sostituito.

"La ditta è attesa nei prossimi giorni. La speranza è che l'ascensore venga riparato e possa essere nuovamente messo in funzione entro la settimana, ma al momento non siamo in grado di garantirlo. Mi rendo conto del disagio per la cittadinanza, ma purtroppo la cosa è più seria del previsto", ha commentato.

Per ora, quindi, si continua a salire e a scendere a piedi.