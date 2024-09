Iscriviti al corso intensivo rinnovo patente CQC

La Tuttoservizi di Cuneo propone un corso intensivo dedicato al rinnovo della patente CQC, rivolto ai titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E. Questo corso, della durata di 35 ore, si terrà da lunedì 25 novembre a venerdì 29 novembre 2024, con frequenza obbligatoria.

Il principale obiettivo del corso è preparare i candidati al conseguimento del rinnovo della patente professionale CQC. La patente CQC è essenziale per chiunque desideri continuare a lavorare nel settore del trasporto professionale, sia per il trasporto di merci che di persone. Il corso è progettato per fornire una formazione completa e aggiornata, garantendo che i partecipanti siano pienamente preparati per affrontare le sfide del settore.

Il corso intensivo si svolgerà nell’arco di cinque giorni, dal 25 al 29 novembre 2024. Durante questo periodo, i partecipanti saranno immersi in un programma di formazione intensivo che coprirà tutti gli aspetti necessari per il rinnovo della patente CQC. La durata complessiva del corso è di 35 ore, suddivise in sessioni giornaliere che garantiranno una copertura approfondita di tutti i temi trattati.

La frequenza obbligatoria è un elemento cruciale di questo corso. Partecipare a tutte le sessioni è fondamentale per assicurarsi di ricevere tutte le informazioni e le competenze necessarie per il rinnovo della patente. La presenza costante permette ai partecipanti di interagire con gli istruttori, porre domande e chiarire eventuali dubbi, garantendo così una comprensione completa e approfondita dei contenuti del corso.

Al termine del corso, i partecipanti che avranno completato con successo tutte le sessioni e superata la prova prevista, otterranno il rinnovo della patente CQC. Questo titolo è fondamentale per continuare a operare nel settore del trasporto professionale e rappresenta un riconoscimento ufficiale delle competenze e delle conoscenze acquisite.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, chiamare 0171 413120 oppure inviare una email a: beatrice.barra@tuttoservizi.cuneo.it

Sito internet: http://www.tuttoservizi.cuneo.it/