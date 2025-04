A Saluzzo si rifà l'asfalto in alcune vie della città

Sono cinque, in questa fase, le vie e piazze di Saluzzo che saranno ri-asfaltate nelle prossime settimane, come previsto dall’apposita delibera approvata dalla giunta comunale del sindaco Franco Demaria.

In mesi e anni precedenti, la superficie stradale era stata “tagliata” e bucata per interventi, riparazioni, sostituzioni di quelle che, in gergo burocratico-tecnico, vengono chiamati “sotto-servizi”, cioè le reti di acqua, fogne, luce, gas, fibra, etc.

Ora gli operai delle ditte lavoreranno al rifacimento dell’asfalto su via Pignari, via Deportati ebrei, piazza Dante e via Pagno. Macchinari all’opera anche in corso Ancina dove, durante il cantiere, verranno inoltre realizzati due attraversamenti pedonali rialzati per aumentare la sicurezza dei cittadini che si muovono a piedi e per limitare la velocità dei mezzi in transito.

Gli interventi sono coordinati dall’Ufficio tecnico del municipio e concordati insieme alla Polizia locale. Altre vie e piazze saranno oggetto di riasfaltatura nelle successive settimane primaverili, condizioni meteo permettendo.