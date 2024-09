A Bra la cerimonia di premiazione del concorso "Lo sport come lo vedo io..." targato UNVS

"Siamo soddisfatti del buon esito dello storico progetto associativo che mettiamo in campo sin dal 2007 e che riconoscerà non solo gli studenti, ma anche le direzioni didattiche per l'impegno ed il lavoro svolto in un'ottica e sulle basi di una proposta formativa per la crescita umana su principi sociali e comunitari forte del ns. status di APS riconosciuto dal Ministero del Lavoro e dal RUNTS" - dice il Presidente Giuseppe Gandino a cui fa eco il Segretario Giuseppe Sibona che conclude - "Siamo riconoscenti con tutte e quattro le direzioni didattiche, i rispettivi dirigenti, le segreteria scolastiche e gli insegnanti che ancora una volta hanno creduto nella nostra proposta progettuale affiancandoci e permettendo così di dar concretezza, sull'onda del riconoscimento ricevuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MI), al nostro essere formatori nel contesto scolastico".