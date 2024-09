Scuole, piscina comunale e corsi d'acqua: Alba approva una variazione di bilancio da 1,5 milioni

Approvata in Consiglio comunale la quarta variazione al bilancio di previsione, la seconda della Giunta Gatto, da oltre 1,5 milioni di euro. La variazione è stata illustrata dall’Assessore al Bilancio Luigi Garassino, mentre la parte relativa alla conseguente modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche dall’Assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio.

La variazione comprende l’utilizzo di 1,1 milioni di euro di avanzo di amministrazione e circa 440 mila euro di entrare correnti grazie a contributi in particolare di Regione Piemonte e Fondazione Crc.

Tra i progetti più importanti l’intervento di edilizia scolastica da 265 mila euro per la copertura e l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Pippi Calze Lunghe. Sono previsti anche 286 mila euro per la perizia suppletiva per il cantiere dello scolmatore del Rio Misureto, 200 mila euro per la copertura della sala macchine della piscina comunale, 125 mila euro per la copertura del corridoio dell’ala storica del Municipio, 115 mila euro per la manutenzione e la messa in sicurezza di rii e torrenti che vanno ad aggiungersi ad altri 150 già stanziati, 67 mila euro per la ristrutturazione del mattatoio sede di diversi borghi.

Voci più piccole ma significative sono 30 mila euro per le spese legali relative all’Egea, 20 mila per la manutenzione delle caditoie, 10 mila per gli eventi per il trentennale alluvione, 10 mila euro per continuare il progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie.

Il contributo più corposo arriva dalla Regione, 143 mila euro per finanziare l’Agenzia sociale per la locazione, oltre a contributi più piccoli come 15 mila euro per le scuole infanzia paritarie e 12 mila per la stagione teatrale e 30 mila dalla Fondazione Crc per il progetto “Un palcoscenico per i giovani”.

Il sindaco Alberto Gatto: “Si tratta di una variazione importante grazie alla quale mettiamo in moto oltre un milione e mezzo di euro per dare risposte puntuali a tutta una serie di esigenze e necessità, a partire della scuola Pippi Calze Lunghe per i problemi di infiltrazioni dopo l’evento calamitoso del 6 luglio 2023. Come è emerso durante il Consiglio garantire ai nostri studenti l’istruzione in strutture adeguate è per noi un progetto strategico, iniziato già dalla scorsa variazione con la scuola primaria Rodari. Importante anche la manutenzione dei corsi d’acqua, l’Agenzia sociale per cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta sugli affitti, il proseguimento della digitalizzazione delle pratiche edilizie, il programma per il trentennale dell’alluvione”.

E prosegue: “Per quanto riguarda lo scolmatore, appena insediati ci siamo trovati di fronte ad alcune criticità con il rischio di rallentamenti per problemi tecnici e progettuali. Per questo è stata fatta una perizia di variante con l’impegno da parte nostra a finanziarne il 50% per poter portare a termine i lavori nel minor tempo possibile e con il minor disagio possibile”.