Si rinnova l'amicizia tra Alba e Medford, città gemellate dal 1960

Dal 31 agosto al 17 settembre 2024, un gruppo di 17 studenti del liceo classico “G. Govone” e del liceo artistico “Pinot Gallizio”, accompagnato dal Dirigente scolastico prof. Roberto Buongarzone e dal prof. Stefano Costa, ha avuto l’opportunità di trascorrere due settimane a Medford (Oregon, USA) nell’ambito del consueto scambio culturale Alba-Medford, città gemellate dal 1960.

I ragazzi sono stati accolti con entusiasmo da un gruppo di coetanei americani e dalle rispettive famiglie, presso le quali hanno soggiornato per tutta la durata del gemellaggio e la cui cortesia e disponibilità hanno contribuito a farli sentire non semplici ospiti, ma parte integrante della loro quotidianità.

Il ritmo delle loro giornate è stato scandito da un’ampia e varia gamma di attività che hanno permesso loro di immergersi in una realtà didattica e culturale per molti aspetti diametralmente opposta a quella a cui sono abituati e di cogliere le peculiarità di uno stile di vita completamente differente dal loro.

Le molte esperienze proposte hanno permesso agli studenti di migliorare le loro competenze linguistiche e di esplorare il territorio circostante. Fra queste, hanno particolarmente entusiasmato i ragazzi le visite alla North and South Medford High School, dove hanno potuto visionare gli ampi ambienti scolastici, frequentare lezioni insieme ai loro corrispondenti e conoscere studenti e docenti americani, le escursioni naturalistiche, come il rafting sul Rogue River, il trekking sul Table Rock e la visita del Crater Lake e ancora le attività serali, fra cui una cena al city council, le partite di football e il prom, il tipico ballo studentesco americano.

La permanenza negli USA si è poi conclusa con un soggiorno di un paio di giorni a San Francisco, metropoli eccentrica, poliedrica e cosmopolita, che con i suoi colori e la sua vitalità ha catturato l’attenzione e i cuori degli studenti.

Al termine della prima parte di questo scambio culturale, il bilancio finale è più che positivo e ne sono lampante dimostrazione i sorrisi dipinti sui volti dei partecipanti, diretta conseguenza e automatico riflesso della gioia che riempie i loro cuori.

Colmi di ricordi indelebili, di gratitudine per l’opportunità vissuta e di pura felicità per i forti legami creati, gli studenti albesi attendono con trepidazione marzo 2025, mese in cui potranno finalmente rivedere i nuovi amici americani, accoglierli nelle loro vite e ricambiare tutto l’affetto ricevuto. Queste le parole del Dirigente scolastico Roberto Buongarzone: “Si è trattato di un’esperienza unica che i ragazzi ricorderanno per la vita, un’immersione totale nella vita dei corrispondenti americani, che hanno dimostrato una generosità che ci ha commossi. Alba e Medford hanno in comune la capacità di accogliere e di includere. Le reciproche differenze le abbiamo percepite come una ricchezza, mai come un motivo di divisione. Ringrazio il Comitato Alba Medford, nelle persone di Robin Snider e Stacey Stover, in Italia la presidente Luisella Vernone e Lucia Toppino, docente del Govone, il prof. Stefano Costa e i ragazzi, che sono stati eccellenti ambasciatori della nostra città. Ora ci prepariamo a rivedere i nostri amici a marzo. Sarà entusiasmante”.

Nicole Borra (3° Liceo Classico B)