Inaugurato il Centro Odontoiatrico Parisi a Villanova Mondovì: "Stessa passione, con nuovi servizi" [FOTO E VIDEO]

Il Centro Odontoiatrico si trova in via Mondovì 4/A

Crescere insieme, passo dopo passo, lavorando con passione e mettendo sempre al primo posto il benessere del paziente.

Sono queste le caratteristiche che da sempre contraddistinguono il Centro Odontoiatrico Parisi che, sabato 28 settembre, ha ufficialmente inaugurato, alla presenza di amici, pazienti e autorità civili, la nuova sede nel comune di Villanova Mondovì

Una nuova pagina per tutto lo staff che lavora e collabora con la dottoressa Alessandra Parisi, titolare e direttore sanitario del centro, che spiega: "Nel 2002 ho aperto lo studio a Roccaforte Mondovì dove sono stata accolta con molto affetto da tutti. Negli anni il nostro organico è cresciuto, così come il numero dei pazienti e quindi per poter offrire un servizio ancora maggiore, abbiamo deciso di trasferirci a Villanova Mondovì".

[Lo staff del Centro Odontoiatrico Parisi]

Tante le novità del nuovo Centro Odontoiatrico Parisi che, oltre ad offrire servizi di chirurgia orale, ortodonzia, implantologia, protesi, igiene dentale e sbiancamento si caratterizza per l'utilizzo di strumentazioni all'avanguardia e di alta tecnologia.

In questo senso il paziente potrà usufruire di servizi quali la sedazione cosciente inalatoria, tac e ortopantomografo, effettuando la panoramica dentale direttamente in loco e laser per il trattamento dei tessuti molli e duri.

Lo studio si avvale inoltre di chirurgia computer guidata e scanner intraorale che consente di ottenere impronte ottiche più rapide e precise rispetto a quelle effettuate con i metodi tradizionali.

La dottoressa Parisi ha poi scelto di dedicare un occhio di riguardo ai pazienti più piccoli e alle persone disabili o con problemi di mobilità.

"Sono una mamma e amo molto i bambini - prosegue la dottoressa Parisi - e volevamo accogliere i pazienti più piccoli con servizi pensati apposta per loro. Proprio per questo una parte della sala d'aspetto ha sedie colorate e giochi, è stata creata poi una toilette con servizi igienici a misura e una sala speciale per le visite. Per i bambini, ma anche per gli adulti, più timorosi del dentista offriamo il servizio di sedazione cosciente inalatoria, che consente ai pazienti di rilassarsi".

[Il riunito odontoiatrico per disabili]

La nuova sede, in via Mondovì 4/A, ha l'ingresso a piano terreno, per essere facilmente accessibili a tutti, ma è dotata anche di un riunito odontoiatrico: si tratta di una poltrona per le visite, pensata apposta per le persone sulla sedia a rotelle.

"Una scelta importante e fortemente voluta. - spiega la dottoressa Parisi - Volevamo che tutti potessero accedere facilmente ai nostri ambulatori. Con il riunito odontoiatrico il paziente su sedia a rotelle non deve essere trasferito sulla poltrona, grazie a una pedana riesce a essere visitato in sicurezza, senza doversi spostare".

[La sala per la sterilizzazione a vista]

CENTRO ODONTOIATRICO PARISI

Il centro sarà operativo da martedì 1° ottobre a Villanova Mondovì.

Villanova Mondovì, via Mondovì 4/A, 12089, CN

ORARI

Dal lunedì al venerdì (8-19) e il sabato (9-14)

CONTATTI

Tel: 017465527

studiodentisticoparisi.it

https://www.facebook.com/StudioDentisticoDottssaAlessandraParisi

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - Aut. Sanitaria n 196 prot.0009367 del 24/09/2024 Comune di Villanova Mondovì - Provvedimento Autorizzativo Unico 303/204 Prot. 4783 del 25/09/204 SUAP - Direttore Sanitario Dott.ssa Alessandra Parisi, iscrizione albo di Cuneo 349 - Centro Odontoiatrico Parisi Srl – P.iva 04078890045