Per Moretta, Bernezzo e Mombarcaro progetti speciali per tutelare i gatti

“Amo gli animali, soprattuto i gatti che in casa mia sono i padroni indiscussi. Per questo sono molto contento che la Regione Piemonte ne sostenga il benessere con un contributo concreto e cospicuo”.

Così il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, commenta l’assegnazione da parte della Regione di 170 mila euro a 25 Comuni piemontesi, per progetti legati al benessere degli animali da compagnia, con particolare riferimento alla popolazione felina, nell’ambito di un bando annuale che punta alla tutela della salute e del benessere degli animale da affezione e al contrasto del randagismo.

“Sono stati proposti progetti di recupero dei cuccioli senza mamma - prosegue Graglia -, per i quali è organizzata l’adozione consapevole, di recupero e cura dei gatti ammalati per un loro reinserimento, di recupero e distribuzione di cibo per il mantenimento delle colonie feline”. La maggior parte delle attività progettuali sono condotte in sinergia con enti del terzo settore e con veterinari liberi professionisti.

Tre i Comuni che hanno ottenuto il contributo per i loro progetti: Bernezzo 12 mila 500 euro, Moretta 15 mila euro, Mombarcaro 13 mila 750 euro.

“Anche per questo bando - conclude il vicepresidente del Consiglio regionale Graglia - la provincia di Cuneo ha risposto in maniera ottimale. Un buon segnale del rispetto e dell’attenzione che la nostra provincia ha verso il benessere e la tutela degli animali da compagnia”.