Il grazie di una coppia di neo genitori al reparto di Ostetricia dell'ospedale di Cuneo

Egregio Direttore,

scriviamo queste poche righe perché attraverso il vostro sito tutti possano sapere quanto sia speciale il reparto di Ostetricia Alta Intensità dell’Azienda Ospedaliera S. Croce di Cuneo.

Il 16 settembre è venuto al mondo nostro figlio Matteo, un bambino “arcobaleno” (nati dopo un lutto perinatale, un aborto spontaneo o la perdita del precedente figlio) e, proprio per questo, i mesi precedenti al parto sono stati carichi di ansia, tensioni, paure.

Fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di scegliere di far nascere il nostro bimbo

presso il reparto diretto dal Dott. Andrea Puppo e proprio a lui e a tutto il suo staff (dott. Favilla e Dott.ssa Vasario, in particolare) saremo per sempre grati.

Non era una situazione particolarmente facile, specialmente per la mamma, ma già dal momento del ricovero il personale del reparto ha fatto di tutto per farla sentire a suo agio, accudita e capita. Dai medici, alle ostetriche e alle infermiere, tutti hanno avuto una buona parola da spendere per lei. E’ stato bello vedere l’armonia che regnava in corsia, con chiunque pronto a svolgere il proprio lavoro in modo da trasmettere serenità e tranquillità al paziente.

Proprio in questo reparto abbiamo potuto sperimentare cosa sia la Buona Sanità che tutti vorrebbero trovare nel momento in cui dovessero essere ricoverati e di questo saremo per sempre grati al Dott. Puppo e a tutto il suo staff!

Con riconoscenza, stima e affetto,

i genitori di Matteo