Addio ad Alfonso Craveri, l'anima generosa del Cinema Moretta di Alba

Il Cinema Moretta di Alba, punto di riferimento per gli amanti del cinema d'essai della capitale delle Langhe, ha subito una dolorosa perdita. Alfonso Craveri, 79 anni, da circa 15 anni offriva un contributo sostanziale alla vita della sala di corso Langhe 106.

Il figlio Nicola, responsabile delle proiezioni, racconta: "Da quando era in pensione dedicava il suo tempo libero ad aiutarci, sia in sala proiezioni, sia alla cassa, o dove ce ne fosse più bisogno. Era un progetto in cui credeva profondamente, perché il Cinema Moretta, a differenza delle grandi catene di distribuzione, ha un'anima votata all'arte cinematografica come fonte di emozioni e riflessioni".



Alfonso lascia i figli Nicola e Fabio, oltre a una comunità che da tempo lo conosceva e apprezzava.