Alba, guida senza assicurazione: auto sequestrata a un neopatentato ventenne

Controlli di routine della Polizia locale di Alba hanno portato ieri al sequestro di un’auto risultata priva di assicurazione. Alla guida del veicolo c’era un neopatentato ventenne, nei confronti del quale è scattata anche la doppia decurtazione dei punti dalla patente, per un totale di 10 punti. L'episodio si è verificato al terminal degli Autobus in piazzale Dogliotti.

Durante l’accertamento è emerso inoltre che l’auto – di età simile a quella del conducente – non era ancora stata formalmente intestata al nuovo acquirente, poiché il passaggio di proprietà non era stato completato.

Per questo motivo la sanzione amministrativa di 866 euro è stata applicata sia al conducente sia al proprietario del veicolo. La decurtazione dei punti, invece, riguarda soltanto chi era alla guida.

Come spiegano dalla Polizia locale, si tratta di un episodio che rappresenta comunque un promemoria importante per chi acquista o vende un veicolo: il passaggio di proprietà deve essere effettuato contestualmente alla cessione, per evitare responsabilità e sanzioni anche per il precedente intestatario del mezzo.