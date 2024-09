Bra: il quartiere Bescurone invita alla festa della Beata Vergine del Rosario

La Chiesa cattolica è pronta a celebrare la memoria liturgica di Maria, venerata con il titolo di Beata Vergine del Rosario, in calendario il prossimo 7 ottobre.

Si respira aria di festa anche a Bra, che presenta un forte legame a questa ricorrenza, grazie ad una porzione di popolazione che opera attivamente con slancio e generosità nel quartiere Bescurone.

Proprio la Comunità Cristiana di Bescurone, il Quartiere Bescurone, con il patrocinio della Città di Bra, invitano tutta la cittadinanza ad una serie di importanti appuntamenti religiosi e occasioni di svago per tutti i gusti. Di seguito, gli eventi da non perdere, in programma dal 4 al 6 ottobre.

Venerdì 4 ottobre, presso la chiesa Beata Vergine del Rosario, dalle ore 10 alle ore 15, Adorazione eucaristica; ore 17, in piazza Beppe Fenoglio, è in programma “Benessere in Bescurone” (progetto di salute comunitaria per il quartiere) e poi festa con aperitivo e giochi circensi; ore 20.45, nella chiesa Beata Vergine del Rosario, ci sarà un incontro con il missionario della Consolata, padre Gianfranco Testa, sul tema “Il difficile cammino verso la pace” e seguirà (ore 21.20 circa) lo spettacolo teatrale dell’associazione Sportiamo di Bra dal titolo “Alexa: è questo il mondo che vogliamo?”.

Sabato 5 ottobre, alle ore 20, presso il Palatenda, sarà servita una polenta tradizionale strepitosa con prenotazione obbligatoria ai numeri di telefono 328/0358952 (Tonio) e 328/6483826 (Chiara) oppure presso il bar Sportgente nei giorni feriali dalle ore 17 alle ore 18.30. A seguire, tutti in pista con il top degli anni d’oro della discomusic, alla consolle DJ Kodof.