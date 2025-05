Cuneo, buoni risultati per gli slunni della secondaria di via Sobrero ai Kangourou della Matematica

Si sono volte il 12 maggio scorso le premiazioni dei Kangourou della Matematica organizzati dall’Università di Milano.

Come è ormai consuetudine, numerosi alunni della secondaria dell’Istituto comprensivo di Cuneo Via Sobrero si sono cimentati in questa sfida. La Dirigente scolastica, Dott.ssa Rosanna Blandi, ha premiato i ragazzi che hanno partecipato e si sono distinti in questa competizione, alla presenza di insegnanti e compagni chiamati a festeggiare coloro che si sono cimentati in questa impresa.

"Siamo molto contenti per gli alunni che sono stati premiati e per chi si è qualificato per lo step successivo - dicono le insegnanti -, ma ancora di più per i tanti che hanno partecipato, dando prova di volersi mettere in gioco in un contesto sfidante e arricchente".

Il prossimo appuntamento è per le semifinali nazionali presso l’Istituto Agnelli di Torino il 24 maggio 2025.