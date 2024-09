Ceva, successo per l'edizione 2024 della Camminata Settembrina: oltre 390 iscritti

Sono stati ben 393 gli iscritti alla camminata settembrina di Ceva che si è svolto, lo scorso sabato 29 settembre, attraverso boschi e sentieri.

La manifestazione è stata organizzata dall'oratorio " “G. Borsi”, dal gruppo sportivo “G.D.S. Val Tanaro” e dalla Fidal.

A vincere la classifica assoluta è stato Gabriele Canavese in in 45’ 16’’, seguito da Fabio Fracno (46’ 24’’) che si è aggiudicato anche il premio AVIS come primo donatore al traguardo. Chiude il podio Matteo Cafiero in 46’ 40”.

Per le donne a trionfare è stata Michela Ferrero in 58’ 20’’ , seguita da Monica Vivalda (59’ 59”) e Marina Bologna (59’ 59”). La prima donatrice a tagliare il traguardo è stata Nadia Roà che si è aggiudicata il premio AIDO.

Il concorrente più giovane, classe 2004, è stato Ethan Garamello, residente a Ceva.

Per la categoria ragazzi primo posto per Samuele Bracco, classe 2009; seguito da Francesco Naso (2009), matteo Gheban (2014) e Mario Franco (2011).

A conquistare il primo gradino del podio per la categoria gruppo più numeroso è stato il Cai Ceva- Alpinismo giovanile (24 partecipanti); seguito dall'Avis Ceva (20) e dal GSD Val Tanaro (18).

Il concorrente meno giovane (solo anagraficamente) è invece Clotilde Gonella, classe 1949.

L’organizzazione ringrazia per la preziosa collaborazione la Macelleria Bracco, il negozio Chiedi la luna, la panetteria Ravotti, Sit Start Articoli sportivi di Ormea, Dolce forno, Merlino Pubblicità, Distributore AGIP di Rizzon, Tabaccheria Portici, Alessandra fiori, Centro fitness Anteo, UVEX, Banco Azzoaglio, la famiglia Revello, Salumificio Gonella di Ceva, Granito Matteo, SciClubCeva, l’AIB, la Croce Bianca e gli operatori del 118, il Soccorso Alpino, il consorzio strada dei Mazzarelli, le cuoche dell’oratorio, la dott.ssa Paola Palladino, Big Promotion, Maurizio Galliano, il Comune di Ceva e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.