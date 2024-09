Il prefetto Mariano Savastano ha incontrato la Camera di Commercio di Cuneo

Sì è svolto venerdì 27 settembre l’incontro del Prefetto S. E. Mariano Savastano con il Presidente Luca Crosetto e il Segretario Generale Patrizia Mellano.

Il Prefetto, in occasione della sua prima visita alla storica sede della Camera di Commercio, in Via Emanuele Filiberto a Cuneo, ha visto alcune sale oggetto dei recenti lavori di riqualificazione in preparazione del centenario dell’edificio che ricorrerà nel 2026.

Il dialogo e il confronto amichevoli hanno ripreso tematiche affrontate in occasione della visita ufficiale dei vertici dell’Ente camerale al Dott. Savastano, che si era svolta lo scorso 24 luglio in Prefettura, a pochi giorni dal suo arrivo a Cuneo, e hanno posto le basi per un lavoro comune su questioni di particolare rilevanza per le imprese e la collettività di riferimento.

Tra queste le infrastrutture, in forza del ruolo di sintesi delle rappresentanze economiche del territorio e delle relative istanze che è proprio della Camera di commercio.

Si è parlato anche della tutela e sicurezza del lavoro e del contrasto alle infiltrazioni criminali nell’economia locale, confermando la piena disponibilità dell’Ente, in sinergia con la Prefettura, a mettere a disposizione delle Forze dell’ordine il patrimonio informativo cui dispone attraverso la tenuta del registro delle imprese.