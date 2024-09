Liste d’attesa in sanità: l'Istituto Diagnostico Athena lancia la tariffa “Privato Agevolato” fino a fine anno

Nuova offerta per l'esecuzione di esami e prestazioni radiologiche a breve termine. L'Istituto Diagnostico Athena di Cuneo ha attivato una tariffa denominata “Privato Agevolato” fino a fine anno.



Coloro che sono in possesso dell'impegnativa regionale SSN del medico curante (ricetta rossa) o di uno specialista (ricetta bianca) e hanno necessità di abbattere i tempi di attesa del servizio sanitario pubblico potranno accedere al centro di corso Gramsci per sottoporsi ad esami specifici con uno sconto pari al 20% sul costo totale della prestazione diagnostica. Le spese sostenute, inoltre, sono detraibili.



Su circa 400 prestazioni disponibili oltre 200 sono già state erogate soltanto nel primo mese di apertura del centro, incontrando una risposta da parte dei cittadini sorprendente, che lo staff dell'istituto Athena intende premiare con questa nuova opportunità.



Un centro privato che si pone come alternativa sostenibile, che si traduce ad esempio nel poter eseguire una Risonanza Magnetica al ginocchio o alla spalla, o una Tac dell'addome o del cranio a 120 euro, anziché 150.