GrandUP! Tech Academy, al via giovedì 3 ottobre la quarta edizione

Sta per partire la quarta edizione di GrandUP! Tech Academy, il percorso gratuito di formazione per futuri imprenditori e startup innovative: vieni a scoprire tutte le sue novità all’evento di presentazione che si terrà giovedì 3 ottobre alle 18:00 in presenza al Rondò dei Talenti di Cuneo!

Oltre che per conoscere nel dettaglio il programma del percorso in avvio quest’anno, con approfondimenti sulle modalità di svolgimento e partecipazione, l’incontro sarà un'occasione per conoscere nel dettaglio le modalità di candidatura e ascoltare le testimonianze di alcuni giovani team che hanno partecipato alla scorsa edizione, tra cui QRTonic e SmartScholars.

L'evento si concluderà poi con un aperitivo di networking, per iniziare a conoscersi e scambiare idee con la comunità imprenditoriale locale.

La nuova edizione dell'Academy

L’iniziativa è promossa da Fondazione CRC in collaborazione con I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino, nel contesto del progetto pluriennale GrandUP! Tech che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione e la nascita di nuove imprese sul territorio cuneese.

Il nuovo percorso dell’Academy torna infatti ad affrontare le tematiche essenziali per lo sviluppo di una nuova startup innovativa, affrontando sia aspetti teorici sia applicazioni pratiche e case history. I nove incontri in programma a partire da gennaio 2025 offriranno interventi da parte di docenti del Politecnico di Torino, esperti di settore e analisti di I3P che accompagneranno i team partecipanti nello sviluppo dei loro progetti imprenditoriali.

Tra gli argomenti principali delle lezioni: i modelli di business, i processi di customer discovery, le metriche di valutazione delle performance, il piano economico-finanziario e le attività di fundraising, la comunicazione dei progetti e il marketing digitale, fino agli aspetti legali e fiscali nella costituzione delle nuove aziende.

Il progetto GrandUP! Tech e la sua Academy sono realizzati nell’ambito del “Protocollo d’intesa per l’Innovazione e la digitalizzazione delle imprese della provincia di Cuneo”, promosso da Fondazione CRC e Camera di commercio di Cuneo, al quale hanno aderito tutte le principali associazioni di categoria del territorio, tra cui Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, Legacoop Piemonte e Punto Impresa Digitale.

Come partecipare

L'evento si terrà giovedì 3 ottobre 2024 dalle ore 18:00 in presenza presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, situato in via Luigi Gallo 1.

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione su Eventbrite.

Programma

18:00 | Accrediti e benvenuto

18:10 | Apertura dell’incontro:

- Introduzione di Eleonora Lavalle, Program Manager di GrandUP! Tech



- Saluti istituzionali di Fondazione CRC e I3P

18:30 | Presentazione della nuova edizione dell’Academy

18:45 | Testimonianze sull’Academy da parte delle giovani imprese partecipanti

19:15 | Conclusione dell’incontro e avvio dell’aperitivo di networking