Savigliano, modifiche alla viabilità in via Trossarelli

Per consentire le operazioni di montaggio delle impalcature per lavori edili di manutenzione straordinaria alla copertura della chiesa di Sant'Andrea, da oggi, 30 settembre, e fino alle 19 di venerdì 4 ottobre, via Trossarelli a Savigliano sarà chiusa al traffico. Il tratto interessato è quello compreso tra via Sant'Andrea e via Miretti (quest'ultima esclusa).