Alba: divieti di transito e di sosta per il Palio degli Asini

Per il montaggio e lo smontaggio delle strutture e lo svolgimento del Palio degli Asini ad Alba sono previsti alcuni divieti:

- dalle ore 18.00 di mercoledì 2 alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Rossetti, Piazza Miroglio;

- dalle ore 14.00 di sabato 5 alle ore 14.30 di lunedì 7 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in piazza Rossetti, piazza Miroglio, via Vida (tra piazza Risorgimento e via Govone) e piazza Risorgimento, per il montaggio delle strutture;

- sospesa l’area pedonale in piazza Rossetti dalle ore 8.30 alle ore 14.00 di giovedì 3, sabato 5 e lunedì 7 ottobre;

- dalle ore 8.30 alle ore 14.00 di giovedì 3 ottobre e dalle ore 20.00 di sabato 5 ottobre alle ore 14.00 di lunedì 7 ottobre:

è chiusa via Acqui con deviazione del traffico in via Balbo, via Giraudi e via Senatore Como;

- dalle ore 14.00 di sabato 5 ottobre alle ore 10.00 di lunedì 7 ottobre sono chiuse al traffico veicolare autorizzato:

- via Cavour (con deviazione in Via Vernazza);

- vicolo dell’Arco (doppio senso di circolazione solo per residenti);

- via Coppa (doppio senso di circolazione solo per residenti).