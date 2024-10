Cavalieri del Roero, gran festa con assegnazione delle borse di studio

Pare sia ormai consolidata tradizione per l’Ordine dei cavalieri di San Michele del Roero celebrare l’annuale festa del proprio Santo protettore nell’accogliente parrocchia di Monticello Borgo, grazie alla cortese disponibilità dei due Parroci “in solido” Don Francesco Mollo e Don Sergio Montoya Martin del Campo.

La solenne ricorrenza si è quindi celebrata sabato 28 settembre, introdotta come ogni anno dalla Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo e in suffragio dei soci defunti, officiata da un sacerdote argentino in rappresentanza del Cappellano dell’Ordine Don Dino Negro. Un inatteso tocco di particolare solennità alla cerimonia lo hanno dato le apprezzate esecuzioni della Corale Parrocchiale.

Non è cosa da poco che le principali feste dell’Ordine siano sempre impreziosite da qualche concreto impegno sociale volto a sostenere e valorizzare ciò che di più bello esprime il nostro territorio, associazioni, iniziative, persone. Ecco la lotteria benefica durante la Vijà di Natale, ecco i vari premi e riconoscimenti consegnati a gruppi ed associazioni e, in occasione della festa di San Michele, la collaudata tradizione delle borse di studio che continuano ad essere più di trenta ogni anno, assegnate a giovani roerini allievi del penultimo anno di scuole superiori perché siano loro di stimolo ad un rinnovato impegno per la conquista di una brillante maturità. Energie giovanili da incoraggiare perché diventino domani forze trainanti di un Roero sempre più all’avanguardia in ogni settore.

Questi ed altri concetti relativi alla funzione ed ininterrotta vitalità dell’Ordine sono stati sviluppati, subito dopo la Messa, da un’introduzione del Gran Maestro Carlo Rista e da una serie di successivi interventi coordinati dal cerimoniere Paolo Rosso. Si sono succeduti al microfono Andrea Lanzone sindaco di Monticello, Comune ospitante; il suo illustre predecessore Silvio Artusio Comba, presidente del Distretto del cibo del Roero e già presidente dell’Associazione dei sindaci del Roero; Enrico Faccenda, a lui succeduto in tale incarico e sindaco di Canale; Paolo Chiavarino vice Gran Maestro e assessore al commercio del Comune di Torino.

Con un’estemporanea cerimonia il Gran Maestro ha quindi accolto nell’Ordine un aspirante cavaliere che non aveva potuto partecipare alla cerimonia annuale delle investiture durante la Vijà di Natale. Si tratta del dottor Aurelio Gorla, di Carmagnola, consulente finanziario che, ricevute le insegne, ha raccolto un corale e caloroso applauso di benvenuto.

Presente un folto pubblico formato da autorità, cavalieri, insegnanti e familiari dei giovani premiati, sono quindi state consegnate le seguenti

BORSE DI STUDIO 2024

S cuola Alberghiera Professionale “Apro Formazione Scarl” - Alba : Becchis Emanuele, Sez. Sala(Borsa Zoccola Paolo); Ferrian Alice, Sez. Cucina (Borsa Giacosa Maurizio); Ciravolo Nicolas, Sez.Meccanica (Borsa Banca d’Alba).

Liceo Scientifico Statale “Cocito”- Aba : Serebreanu Emma, (Borsa Miroglio Giuseppe); Tuluc Cesara Alexia (Borsa Ambrosio Ilario); Costa Matilde (Borsa Corino Anna).

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” - Alba : Porello Sara, (Borsa Ansaldi Marco); Mazzone Marco, (Borsa Brusco Giuseppe); Boarino Vanessa Azzurra (Borsa Borgnino Giovanni)

Istituto Superiore di Stato “Umberto I” – Enologica - Alba : Gallino Nicolò, (Borsa Margiaria Giovanna e Bongiovanni Maria); Lenta Michele, (Borsa Banca d’Alba); Virano Mattia, (Borsa Bullio Branzon Massimo).

Liceo Artistico Classico Statale “G. Govone” - Alba : Scaparone Sebastiano, (Borsa Costamagna Mariano); Torchio Arianna (Borsa Pallavicino Domenico).

Liceo Linguistico “Leonardo da Vinci” - Alba : Rosa Matilde, (Borsa Rustichelli Enrico); Messa Anita Sez. Liceo Musicale, (Borsa Fratelli Cagliero).

Liceo Statale “Giolitti – Gandino” - Bra : Marenco Elisa, (Borsa Banca di Credito Cooperativo di Cherasco); Racca Maddalena, (Borsa Rivatta Remigio); Grimaldi Giulia, (Borsa Occhetti Azimut); Rogati Francesco, (Borsa Banca di Credito Cooperativo di Cherasco).

Istituto Tecnico Industriale “E. Guala” - Bra : Cogno Alessandro, Corso Sistemi Informatici Aziendali, (Borsa Occhetti Azimut); Cravero Giulio, Corso Turismo, (Borsa Occhetti Azimut); Badino Beatrice, Corso Costruzioni Ambiente e Territorio, (Borsa Rista Angelo); Grisotto Federica, Corso Amministrazione Finanza e Marketing, (Borsa Banca d’Alba); Bertini Paolo, Corso Trasporti e Logistica, (Borsa Chiavarino Paolo); Osella Niccolò (Borsa Grimaldi Etta).

Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” - Bra : Guarcello Serena, (Borsa Molino Vittorio); Zhou Xinchen, (Borsa Cavalieri Milanesi).

Centro di Formazione Professionale “S. Domenico Savio” - Bra : Galastro Asia, (Borsa Sandrone Barbara); Minardi Jacopo, (Borsa Geraci Bruno).

Scuola Statale “Arte Bianca” – Neive: Lora Francesca, (Borsa Enrico Serafino).

Istituto musicale di Canale e del Roero - Canale : Fasano Mauro, (Borsa Careglio Anna).

Studente universitario: Vico Gianmarco – Vezza d’Alba, (Borsa Rista Carlo).

l Gran Maestro ha quindi espresso a tutti i generosi donatori delle borse, un vivissimo apprezzamento ed un intenso grazie anche a nome degli studenti premiati, tavole imbandite nell’accogliente salone parrocchiale hanno coronato l’intensa serata con un banchetto permeato di fraterna e cordiale amicizia.