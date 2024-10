A Saluzzo, la sinergia tra professionisti della salute per la riabilitazione e il benessere fisico

Nel contesto della salute e del benessere, il centro ReAction® adotta un modello basato sulla collaborazione tra diverse figure professionali, che lavorano insieme per il recupero e la prevenzione delle disfunzioni fisiche. La presenza di specialisti quali il medico ortopedico, i fisioterapisti, l'osteopata, i chinesiologi e i preparatori atletici all'interno dello stesso centro permette di affrontare in maniera coordinata i diversi aspetti legati alla riabilitazione e al miglioramento della condizione fisica.

Il ruolo del medico ortopedico e la visione d'insieme

Il medico ortopedico svolge un ruolo centrale nella diagnosi e nella pianificazione terapeutica. In situazioni che coinvolgono problematiche muscolo-scheletriche, traumi o patologie croniche, la figura del medico è fondamentale per individuare l'origine del problema e orientare il paziente verso il trattamento più adeguato. L’interazione tra diagnosi medica, terapia fisica e riabilitazione motoria è particolarmente utile in contesti in cui il paziente deve affrontare problematiche complesse che richiedono una visione d’insieme, piuttosto che un intervento frammentato.

La fisioterapia e il lavoro di squadra

La fisioterapia rappresenta il fulcro della riabilitazione fisica, con tecniche manuali e terapie fisiche (Tecar terapia, onde d’urto…) che mirano a ripristinare la funzionalità motoria e ridurre il dolore; i trattamenti osteopatici si inseriscono come intervento complementare alla fisioterapia. In ReAction® il fisioterapista dialoga costantemente con l’ortopedico e con i chinesiologi, adattando le terapie in base alle diagnosi ricevute e ai progressi del paziente. Questo lavoro di squadra consente una presa in carico più completa e una maggiore flessibilità nella gestione del percorso riabilitativo.

Chinesiologia e Preparazione Atletica

Chinesiologi e preparatori atletici collaborano per progettare programmi di rieducazione motoria e potenziamento fisico sulla base di una valutazione funzionale accurata, con apparecchiatura biomedicale avanzata, sia per chi si sta riprendendo da un infortunio sia per chi desidera migliorare le proprie prestazioni sportive. Grazie a un lavoro congiunto con fisioterapisti e osteopati, i programmi possono essere personalizzati per rispondere alle necessità specifiche di ogni individuo, sia per la vita quotidiana sia per chi pratica sport a livello ludico, amatoriale o professionistico.

Un modello di integrazione efficace

Ogni specialista apporta il proprio contributo ma è l’interazione tra le diverse competenze che rende possibile un’assistenza completa e continua. Il paziente beneficia non solo della professionalità di ciascun membro del team, ma di un percorso terapeutico condiviso, dove ogni fase viene monitorata e adattata in base all'evoluzione del trattamento.

Il centro ReAction® si trova in Via Cuneo 20, Saluzzo (CN)

www.reaction-hub.com - Tel. 347.7478685