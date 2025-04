A Saluzzo la prima edizione di “Costruire futuro – Le giornate dell'edilizia”, l'evento che racconta le innovazioni del settore edile

La Scuola Edile Cuneo ha organizzato il primo grande evento in provincia di Cuneo per approfondire e far conoscere da vicino il mondo dell'edilizia anche ai non addetti.

Due giornate, il 23 e 24 maggio, nell'ex Caserma Musso a Saluzzo per “Costruire futuro”, obiettivo che ha anche dato il nome all'evento. Dai talk alle simulazioni, passando per le premiazioni delle scuole e delle aziende.

Un'occasione anche per gli addetti ai lavori di poter partecipare a corsi di formazione con riconoscimento dei crediti, convegni che evidenziano l'evoluzione del settore con l'avvento di nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale come risorse per il progressivo sviluppo. Il programma prevede inoltre laboratori e simulazioni, oltre all'intrattenimento per i più piccoli.

Saranno protagonisti anche studenti delle scuole superiori cuneesi.

La due giorni prevede un ricco e ampio programma, curato dalla presidente Elena Lovera e dal suo staff.

“Con questo evento – spiega Lovera - intendiamo coinvolgere tutti i cittadini e offrire nuove visioni, metodi e prospettive di lavoro, partendo proprio dalle nuove generazioni su cui puntiamo molto. Abbiamo ospiti importanti che ci aiuteranno in questa missione e ci auguriamo che i nostri sforzi trovino soddisfazione anche tra le persone, che non conoscono il mondo dell'edilizia”.



L'intento di rendere alla cittadinanza non solamente una fiera di settore, ma un vero e proprio evento di interesse pubblico è stato il filo conduttore nella pianificazione del programma.



L'evento vede il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, oltre al Comune ospitante Saluzzo.