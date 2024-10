Ecco la patente a crediti per l’edilizia

Sala gremita di imprenditori del comparto edile ieri (30 settembre) nella sede territoriale di Confartigianato Cuneo, in collegamento da remoto con tutti gli uffici di zona della provincia, per approfondire la tematica riguardante la “patente a crediti”, la nuova misura entrata in vigore da oggi (1° ottobre) con il compito di rafforzare la sicurezza sul lavoro.

GUARDA IL VIDEO:

Per aiutare gli associati ad affrontare la nutrita serie di incombenze burocratiche previste per l’ottenimento del nuovo documento, Confartigianato Cuneo, oltre ad aver già attivato un servizio di accompagnamento con personale esperto, ha organizzato un momento di approfondimento riguardo al “modus operandi” con il quale le imprese operanti nei cantieri, compresi i lavoratori autonomi, devono procedere per formulare l’apposita richiesta.