Ciclismo Giovanissimi: raffica di podi per l'Emmegi Cycling

A Campochiesa di Albenga era in programma, sabato 28 settembre, la gara di XCO per la specialità MTB. L’Emmegi Cycling schierava per la prima volta due atlete nella categoria promozionale, quella cioè riservata ai non tesserati e ai minori di 7 anni.

Hanno concluso la loro prova, consistente nel percorrere due giri del percorso ridotto, sia Marta Adami che Maria Saulo, entrambe premiate con medaglia.

Nella categoria agonistiche, bella prestazione di Sebastiano Adami, categoria G6, che ha ottenuto il terzo posto con una gara all’insegna della regolarità. Bene figura anche Corrado Saulo, nella G5, che manca per un soffio la piazza d’onore, classificandosi a sua volta terzo.

Sempre attiva l’assistenza del DS Matteo Gagino e dell’ormai vice Tommaso Giugale.

Nella giornata di domenica 29, la squadra cebana ha schierato Giovanni Gagino nella prova su strada a Santo Stefano al Mare. Nella categoria G4, dopo una gara combattuta, Giovanni Gagino vince la lotta per il terzo posto.

La stagione volge al termine ed i piccoli atleti rimangono motivati per affrontare le ultime sfide della stagione.