Esordio in Casa per il Val Tanaro Rugby nel Campionato Nazionale UISP

Il Val Tanaro Rugby è pronto a fare il suo esordio nel Campionato Nazionale UISP 2024/25.

La squadra, guidata dal nuovo allenatore Andrea Ferreri, affronterà la Dynamo Massa Rugby domenica 6 ottobre alle ore 14:30 presso gli impianti sportivi di Via San Cassiano 75 a Farigliano.

Dopo un’intensa fase di preparazione, culminata con il ritiro a Pamparato nei giorni 6, 7 e 8 settembre, i “cinghiali” sono carichi e determinati a iniziare la stagione con una bella prestazione.

Il girone A, in cui è inserito il Val Tanaro Rugby, comprende squadre di alto livello come Abbiategrasso RC, LionSabres, Rosafanti Rugby e Rugby Valcuvia.

La partita di domenica rappresenta non solo un importante banco di prova per la squadra, ma anche un’occasione per i tifosi di sostenere i propri beniamini in un’atmosfera di festa e sportività.

L’appuntamento è quindi fissato: tutti a Farigliano per tifare Val Tanaro Rugby. La Dynamo Massa Rugby è una delle squadre emergenti nel panorama del rugby amatoriale italiano, partecipando con entusiasmo al Campionato Nazionale UISP. Con sede nel torinese, la squadra, nota per il suo spirito combattivo e la coesione del gruppo, si prepara ad affrontare una nuova stagione ricca di sfide e opportunità.

Per quanti volessero conoscere il nostro sport ci troverete a Farigliano Località San Cassiano 75 ogni mercoledì e venerdì dalle 20.15 alle 22 per quanto riguarda la squadra Senior, mentre per quanto riguarda la squadra Under (6 – 15 anni) tutti i venerdì a partire dalle ore 18.30 a Farigliano e il mercoledì sempre a partire dalle 18.30 a Mondovì presso il campo in Via Molino del Borgato.