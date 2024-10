Radio International: uno sguardo sulla nascita delle notizie e sulle crisi di una piccola emittente radiofonica

In un panorama mediatico sempre più caotico e politicamente influenzato, Radio International offre uno spaccato affascinante e critico sul processo di creazione delle notizie e sulle tensioni sociali che attraversano il nostro tempo. Questo spettacolo teatrale, ideato da Hamid Ziarati e Beppe Rosso, proietta lo spettatore all’interno di uno studio radiofonico collegato a un grande network nazionale, il Turbo Italia Network (TIN), mettendolo a contatto diretto con il dietro le quinte del mondo dell’informazione.

Un mondo radiofonico in crisi

L’opera racconta la storia di una piccola stazione radio in difficoltà, composta da una squadra variegata: due conduttori, uno stagista, un fonico e un immigrato mediorientale, ex giornalista. Le vite dei protagonisti si intrecciano in modo intenso e spesso conflittuale, soprattutto quando la notizia di una bambina siriana che tenta di attraversare il confine con la Francia accende un acceso dibattito interno. Questo evento scatena forti incomprensioni e contrasti, portando a mettere in discussione l’esistenza stessa dell’emittente.

Un messaggio di rilevanza attuale

Radio International esplora temi di grande rilevanza contemporanea, come la crisi dei rifugiati, le posizioni rigide dei governi in merito alle migrazioni e il modo in cui i media, spesso condizionati da pressioni esterne, modellano e trasmettono le notizie. In un'epoca in cui la verità è spesso manipolata o offuscata, lo spettacolo offre una riflessione critica sulla libertà di informazione e sulle implicazioni etiche del giornalismo.

Esperienza immersiva e riflessione sociale

La rappresentazione si distingue per la sua capacità di coinvolgere lo spettatore, rendendolo parte del processo di creazione delle notizie, tra verità e distorsioni. Lo spettatore diventa un testimone attivo delle dinamiche interne che governano l’emittente radiofonica, comprendendo non solo cosa accade davanti ai microfoni, ma soprattutto cosa avviene dietro le quinte.

Perché vederlo?

Temi di Attualità: Migrazione, politica e crisi dell’informazione sono trattati con profondità e ironia.

Esperienza Immersiva: Lo spettatore diventa parte integrante del mondo radiofonico.

Bilanciamento tra Dramma e Comicità: Un mix intelligente di toni drammatici e comici rende lo spettacolo fruibile e riflessivo allo stesso tempo.

Non perdere l’occasione di assistere a Radio International!

Uno spettacolo che ti farà riflettere sulle dinamiche complesse del mondo moderno, tra migrazione, media e politica.

Appuntamento:

Data: Sabato 12 ottobre, ore 21.00

Luogo: Teatro Milanollo, Savigliano – Piazza Turletti Biglietti disponibili dal 2 settembre:

Acquistabili online su Vivaticket.it

Oppure presso l’Ufficio Cultura Palazzo Taffini - Via S. Andrea, 53 (da lunedì a giovedì, dalle 9:00 alle 12:00).

Non mancare a uno spettacolo che ti porterà al cuore del dibattito mediatico contemporaneo!