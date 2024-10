Savigliano lavora per eliminare le barriere architettoniche: c'è il contributo regionale dal 10mila euro

Il Comune di Savigliano si è aggiudicato un contributo regionale da 10.000 euro per dotarsi di un proprio “Peba”, ovvero un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Per questo, chiede la collaborazione di tutti i saviglianesi.



Il Peba è lo strumento «in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici e della città per tutti i suoi abitanti», come spiegano i tecnici del Municipio.

Il Piano, di cui anche Savigliano si sta dotando, è finalizzato, in altre parole, a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti, e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi di arredo urbano).



Il Comune dovrà approvare il proprio Peba entro il 31 dicembre prossimo. Per questo, sul sito internet del Comune di Savigliano – nella sezione notizie, in homepage – è stato predisposto un questionario per ricevere le segnalazioni di barriere architettoniche ancora presenti in città. Entro il 30 ottobre lo si può compilare, in modalità online oppure stampando il pdf e poi imbucandolo nella cassetta posta nell'atrio del Municipio, presso l’area informazioni.



«Il piano – afferma l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio – individua al suo interno le proposte progettuali di massima per l’eliminazione delle barriere presenti e la stima dei costi degli interventi necessari.Il Peba, infatti, non è solo uno strumento di monitoraggio, ma anche di pianificazione e coordinamento sugli interventi per l’accessibilità, poiché comporta una previsione del tipo di soluzione da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi, la priorità di intervento».