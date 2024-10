Rapina in villa a Tarantasca ai danni di una nota famiglia di imprenditori della frutta

Sono frammentarie le informazioni relative ad una rapina avvenuta in pieno centro a Tarantasca, nella notte tra lunedì e martedì scorsi.

Dopo la mezzanotte, dei banditi (tre o forse quattro, non è chiaro se italiani o stranieri, dell'est Europa) sarebbero entrati all’interno di un alloggio di Cascina Palazzo, prestigiosa dimora di proprietà della famiglia Allione, da decenni attiva nel settore della frutticoltura.

L’abitazione si trova in via Pietro Bellino, a pochi metri dalla chiesa.

In casa, sorpresi nel sonno, marito e moglie, capostipiti della famiglia di imprenditori. La figlia, non coinvolta, si trovava in un altro appartamento all'interno del palazzo.

Dalle poche informazioni in nostro possesso, pare che la coppia non abbia subito violenza fisica; lui sarebbero stato minacciato, forse legato, e costretto ad aprire la cassaforte.

Non si conosce, al momento, l'entità del bottino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busca, che avrebbero già acquisito le immagini delle telecamere presenti sul territorio comunale.