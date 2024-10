6 nuove criptovalute da acquistare a ottobre: ​​gemme che potrebbero aumentare di 10 volte

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione e ogni giorno nascono nuovi progetti. Alcuni svaniscono rapidamente, ma altri hanno il potenziale per rivoluzionare le cose e garantire grandi profitti ai primi investitori. In questo articolo esamineremo sei nuove criptovalute che potrebbero essere pronte a crescere notevolmente a ottobre.

1. Crypto All-Stars (STARS)

Se sei alla ricerca di una criptovaluta con un potenziale di 10 volte superiore a ottobre, Crypto All-Stars (STARS) potrebbe essere una di quelle da tenere d'occhio.

Questo nuovo progetto di meme coin ha raccolto oltre 1,8 milioni di dollari durante la sua prevendita. E gli investitori possono ancora entrare con soli $ 0,001471 a token.

Ciò che distingue Crypto All-Stars è la sua funzionalità "MemeVault", un protocollo di staking che ti consente di guadagnare premi mettendo in stakgin le tue meme coin preferite.

Con un APY stimato all'813%, gli staker potrebbero vedere guadagni sostanziali. Inoltre, MemeVault utilizza lo standard ERC-1155, il che significa che è compatibile con più chain.

Questi elementi hanno aiutato Crypto All-Stars a creare un seguito importante su Twitter. Quindi, anche se non c'è ancora una data certa per la quotazione sul DEX, STARS è una moneta con un potenziale di 10x una volta lanciata ufficialmente.

2. AI Companions (AIC)

Il prossimo sulla nostra lista è AI Companions (AIC), un nuovo progetto che combina intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata e tecnologia blockchain.

Il progetto mira a creare compagni virtuali personalizzati che si adattino a ciascun utente. AIC, il token nativo di AI Companions, alimenta l'ecosistema e consente agli utenti di accedere a servizi e funzionalità premium, ma molti investitori lo stanno acquistando per speculare sulla crescita del progetto.

Al momento, i token AIC sono disponibili a 0,089 $ ciascuno. Ma dato che sono al secondo posto nella lista delle criptovalute di tendenza di CoinMarketCap, questo nuovo progetto potrebbe registrare ulteriori guadagni.

3. Memebet (MEMEBET)

Memebet (MEMEBET) è un'altra nuova criptovaluta da tenere in considerazione a ottobre. Combinando la cultura delle meme coin con il gioco d'azzardo basato sulle criptovalute, Memebet si sta affermando come il casinò di riferimento per i trader "degen".

Memebet Casino consente agli utenti di effettuare transazioni utilizzando meme coin popolari come SHIB e WIF. È disponibile anche tramite Telegram , quindi non è necessario completare la verifica KYC.

A rendere ancora più interessante l'iniziativa, Memebet è stata anche nominata sponsor regionale della nazionale di calcio argentina. Il token MEMEBET stesso è stato verificato e approvato da Coinsult.

Al momento in cui scriviamo, i token MEMEBET sono disponibili solo in prevendita, al prezzo di soli $ 0,0255 ciascuno. Ma con oltre 340.000 dollari già raccolti, Memebet potrebbe essere una società da tenere d'occhio a ottobre e in futuri.

4. Flockerz (FLOCK)

Flockerz (FLOCK). Il principale punto di forza del progetto è la piattaforma "Vote-to-Earn", che consente alla community, nota come "The Flock", di orientare il futuro del progetto.

Attualmente nella sua fase di prevendita, Flockerz ha raccolto finora oltre 330.000 $, con i token FLOCK in offerta a 0,0056599 $. Tuttavia, nonostante il progetto sia in prevendita, i primi investitori possono ancora mettere in staking i FLOCK che hanno acquistato con un rendimento di ben il 7.800% annuo.

Oltre a ciò, sia Coinsult che SolidProof hanno verificato gli smart contract di Flockerz. Quindi, per gli amanti delle meme coin che cercano un reddito passivo, Flockerz potrebbe essere una nuova criptovaluta in cui vale la pena investire.

5. Pepe Unchained (PEPU)

Un'altra nuova criptovaluta che potrebbe valere la pena di prendere in considerazione questo ottobre è Pepe Unchained (PEPU). Questo progetto di meme coin Layer-2 ha raccolto l'incredibile cifra di 16,5 milioni di dollari in prevendita. Ciò la rende una delle criptovalute pre-lancio più richieste attualmente sul mercato.

A differenza della maggior parte delle altre meme coin, Pepe Unchained ha una reale utilità poiché gli sviluppatori stanno creando una blockchain Layer-2 da zero.

È interessante notare che questa blockchain è rivolta esclusivamente ai trader di meme coin. Secondo il whitepaper di Pepe Unchained, offrirà commissioni basse e velocità fino a 100 volte superiori a quelle di Ethereum .

La “Pepe Chain” avrà anche un protocollo di staking per il token PEPU nativo. Considerando che al momento non c'è niente di simile sul mercato, molti dei primi sostenitori ritengono che Pepe Unchained abbia un potenziale 10 volte maggiore (o più).

6. Hana (HANA)

Ultimo ma non meno importante è Hana (HANA). Hana è una nuova meme coin su Ethereum e molto legata a Shiba Inu.

La storia di HANA è direttamente collegata al vero cane dietro al token SHIB. Il sito web sostiene che esiste "un collegamento tra i due cani iconici" e questa affermazione ha innescato un'ondata di domanda, con volumi spot in aumento del 70% da ieri.

HANA è stata anche una delle meme coin con le migliori prestazioni in quel lasso di tempo. Resta da vedere se si tratterà solo di un'espansione a breve termine, ma per ora HANA sembra posizionarsi come un'altra nuova criptovaluta che potrebbe avere un ottobre di successo.