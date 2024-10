“La gravità nell’autismo: verso l’inclusione”: se ne parla in un seminario a Mondovì

I percorsi e le esperienze di sostegno intensivo alle persone con autismo in forma grave saranno al centro del 9° movie-seminario “Dino Robaldo” che si terrà sabato 12 ottobre al Park Hotel a Mondovì (via Pietro Delvecchio, 2) organizzato da Autismo Help Odv e Pronto Soccorso Autismo.

La partecipazione all’evento, patrocinato da ASL CN1, Città di Mondovì, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte, e realizzato con il contributo della Fondazione CRC, è completamente gratuita (con possibilità di pranzo a 25 euro con prenotazione entro mercoledì 4 ottobre) previa prenotazione entro venerdì 11 ottobre. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza. Per informazioni scrivere su WhatsApp al numero 334.7378594 o inviare una mail all’indirizzo movieseminariomondovi@gmail.com.

“Quella del ‘movie-seminario’ è ormai una tradizione che, anche quest’anno, insieme agli amici di Pronto Soccorso Autismo con piacere riproponiamo. - spiega Eralda Loser (presidente di Autismo Help Cuneo). - Il focus di questa edizione è particolarmente incentrato sulla forma grave dell’autismo che verrà analizzata durante la giornata in tutte le sue sfaccettature, anche con esempi di vita vissuta, in ambito familiare, scolastico e professionale. Anche quest’anno dunque invitiamo a partecipare tutti coloro che nella loro quotidianità familiare o professionale hanno a che fare con persone con autismo affinchè dalla giornata possano trarre risposte ai loro interrogativi oltre a ricavarne strumenti utili per il presente e per il futuro”.

Dopo i saluti istituzionali di Eralda Loser e di Ugo Parenti (Pronto Soccorso Autismo) i lavori inizieranno con il momento “La gravità nell’autismo: verso l’inclusione”: moderato da Silvano Solari (Già Direttore Centro Autismo ASL 5 di La Spezia, Docente UNIGE, co-redattore scientifico della rivista “Autismo e disturbi del Neurosviluppo”.

Gli interventi di Serafino Buono (Direttore dell’UOC di Psicologia dell’IRCSS Oasi Maria SS. di Troina, Enna) e Marilena Zacchini (Analista del comportamento, responsabile progetto 0/30 Fondazione Sospiro) saranno inframezzati dalla la proiezione di “Pita”, cortometraggio a cura di Associazione Guardami negli Occhi di Savona. Seguirà la consegna dei premi “Sabrina Leopizzi”, “Gnomo Aspirino” e “Stella Blu Autismo Help

Dopo la pausa pranzo, alle 14 è in programma “Percorsi ed esperienze di sostegno intensivo nella scuola”: testimonianze ed esperienze a cura di Autismo Help. Per la scuola dell’infanzia e primaria Fabio Rubero e Gloria Gavotto (genitori associati Autismo Help) modereranno gli interventi di Chiara Bongiovanni (insegnante di sostegno infanzia), Elena Fantino (insegnante di sostegno scuola primaria), Viola Casale (assistente alla comunicazione) e Valentina Bertolino (assistente alle autonomie).

Per la scuola secondaria di I grado Erica Marabotto (vicepresidente Autismo Help) modererà gli interventi di Francesca Fechino (insegnante di sostegno) e Federico Maiocco (regista e docente di progettazione multimediale Accademia Belle Arti Cuneo). Per la scuola secondaria di II grado relazionerà Elisabetta Spadoni (ex insegnante di sostegno e autrice del libro “L’ora delle ginestre”, Dialoghi Edizioni). Seguiranno i video a cura di Cinemautismo. Simonetta Lumachi (socio fondatore Fondazione PHILOS di Genova) modererà “Percorsi ed esperienze di sostegno intensivo nel tempo libero”. Seguirà “La gestione e l’organizzazione del tempo libero in gruppo”: esperienze dell’associazione Cuori Blu (Valsusa - TO) e della Fondazione PHILOS (Genova).

Toccherà poi a Maurizio Arduino (Responsabile Psicologia ASL CN1) moderare “Percorsi ed esperienze di sostegno intensivo nel mondo del lavoro” a cui seguirà “Il mondo del lavoro sa accogliere?” con Alessandra Dogliani (Disability Manager di Confindustria Cuneo). I lavori si concluderanno con “Durante e dopo di noi: percorsi sperimentali di vita indipendente”: contributo audio video di Pierangelo Cappai (membro del Direttivo di Autismo Europa) e la consegna degli attestati in programma intorno alle 18.30. Info: WhtasApp 334.7378594 - movieseminariomondovi@gmail.com.