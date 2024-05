Cavallermaggiore, un cavalcavia e due rotonde per togliere il passaggio a livello lungo la linea Torino-San Giuseppe di Cairo

Il Consiglio provinciale è stato convocato per oggi, lunedì 27 maggio, alle ore 17 nella Sala Giolitti del palazzo provinciale a Cuneo. All’ordine per giorno una variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026, variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, approvazione dello schema di accordo tra la Provincia di Cuneo e i Comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano per la realizzazione del piano integrato della mobilità pubblica e accessibilità del bacino sud.

Si parlerà anche dell’istituzione di un organo tecnico provinciale dell’Ufficio di Valutazione impatto ambientale (Via) e degli oneri istruttori per lo svolgimento dei procedimenti in materia.

Inoltre, approvazione dello schema di convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana, Comune di Cavallermaggiore e Provincia di Cuneo per la soppressione del passaggio a livello posto al km 31,117 della linea ferroviaria Torino-San Giuseppe Cairo a Cavallermaggiore mediante la realizzazione di un cavalcavia stradale, due rotatorie e l’adeguamento della viabilità esistente.

Al termine la proposta di cessione parziale di diritto di superficie su un terreno nel comune di Moretta a favore di Agenform per la costruzione di un manufatto.