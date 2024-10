Bra ristruttura due alloggi di edilizia sociale da destinare ai disabili

Nel concreto, il progetto prevede la ristrutturazione di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell’Agenzia territoriale per la casa in modo tale da rendere possibile una vita domestica autonoma a sei persone disabili. Ogni abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante.

Contestualmente, sono previsti percorsi personalizzati per sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza, oltre alla formazione nel settore delle competenze digitali per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working.