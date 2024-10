Federfiori, la braidese Rossana Ursi confermata presidente del sindacato

Riuniti i rappresentanti e le rappresentanti delle attività di commercio fiori, piante e complementi delle nove Ascom territoriali costituenti Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo per il rinnovo delle cariche sociali, presente il Presidente provinciale Luca Chiapella.



Nel suo saluto, Luca Chiapella ha ricordato l’attività svolta quotidianamente fianco a fianco dalla Confederazione e Federfiori di contrasto alle attività illegali ed abusive, richiamando l’attenzione di Prefetti e Sindaci d’Italia in occasione delle varie festività (Ognissanti, San Valentino, Festa della Donna, etc.) e la giornata nazionale di Confcommercio “Legalità ci piace” con l’hastag #stesso mercato #stesse regole. La Presidente uscente Rossana Ursi ha ringraziato i presenti e ha illustrato l’attività svolta durante il mandato concluso, caratterizzata dalla pandemia, dalla chiusura delle attività per decreto e le difficoltà nella riapertura e nell’interpretazione delle norme imposte per decreto.



Nel ruolo di presidente provinciale di settore è stata confermata la braidese Rossana Ursi, che sarà affiancata dai vice Danilo Botta di Cuneo, vicario e Ines Ferrero di Saluzzo.



“Ringrazio – afferma la presidente Rossana Ursi - le colleghe e i colleghi per la fiducia. Intensificheremo la lotta all’illegalità e all’abusivismo che nel nostro settore è molto marcato, segnalando alle Autorità di pubblica sicurezza eventuali situazioni che necessitassero di controllo adeguato”. “Lavoriamo per la formazione continua della categoria, proponendo corsi di formazione ed aggiornamento, anche grazie alle quattro agenzie formativa di Confcommercio della provincia di Cuneo, per garantire alla nostra clientela sempre il massimo del servizio e della professionalità”.



“La nostra organizzazione – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – saluta con favore il rinnovato Consiglio direttivo provinciale di Federfiori, importante categoria in ambito confederale”.



Il Consiglio direttivo del Sindacato Fioristi-Federfiori-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo è completato dai rappresentanti e dalle rappresentanti delle Ascom territoriali: Paola Ferrua e Milena Garro per la zona di Cuneo, Mariella Campogrande per la zona di Alba, Elena Riorda per la zona di Fossano, Alessia Perona per la zona di Saluzzo.