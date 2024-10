Cuneo, salvato gatto incastrato nel vano motore di un'auto. Cercasi il proprietario

Storia a lieto fine per un gatto questa mattina, giovedì 3 ottobre, intorno alle 11.30 in piazza Torino a Cuneo.



Il malcapitato si era infilato nel vano motore di un'auto parcheggiata rimanendo incastrato e non riuscendo più a liberarsi rischiando di perdere la vita una volta avviata.



In suo soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cuneo, che per salvarlo hanno dovuto smontare il paraurti della vettura.



Constatato il buono stato di salute si è poi proceduto con la ricerca del proprietario senza alcun risultato. É stato, quindi, momentaneamente affidato in custodia al centralino della Questura di Cuneo e allertato il gattile qualora il proprietario non si presenti.