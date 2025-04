Cuneo: irregolarità nella tenuta dei registri di Pubblica Sicurezza, 30 giorni di sospensione della licenza per l'attività “Casciola 1950”

Il personale della squadra amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Polizia ha effettuato una verifica presso l’attività “Casciola 1950” in via Roma 4/bis a Cuneo. In seguito ai controlli sono emerse delle irregolarità nella tenuta dei previsti registri di Pubblica Sicurezza ed è stato accertato che l’attività era condotta da una persona non autorizzata nella licenza, quale preposto dall' Autorità di P. S., in palese violazione del Testo Unico Leggi P. S..

Sulla base di quanto emerso, martedì 15 aprile è stato notificato il provvedimento del Questore di sospensione immediata della licenza di Pubblica Sicurezza, rilasciata nel 2011, per 30 giorni , ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S..

La Polizia di Stato, in considerazione dell’importanza che riveste tale settore commerciale, proseguirà i controlli amministrativi finalizzati a verificare il rispetto della normativa in materia, a tutela della categoria, in quanto la corretta tenuta dei registri previsti dal T.U.L.P.S. ha lo scopo di tracciare le vendite e le movimentazioni dei gioielli, degli orologi e altri preziosi, per contrastare e prevenire il commercio di oggetti rubati o illeciti che hanno elevato valore, per il pregio della manifattura e del marchio.