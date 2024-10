I rimedi dell'autunno: come combattere i primi malesseri

Questo inizio di autunno ci regala i frutti della rosa canina e i semi del cardo mariano che sono alleati per il nostro organismo per combattere i primi raffreddori e malesseri causati dai freddi e dagli sbalzi di temperatura tipici della stagione.

LA ROSA CANINA

La Rosa Canina è una specie spontanea appartenente alla famiglia delle Rosaceae, la perfetta alleata per la tua salute!

LA RISPOSTA ALLE ALLERGIE

La Rosa Canina si presenta come un vero e proprio alleato contro le forme di allergia grazie alle proprietà immunomodulanti e antinfiammatorie. Affronta con efficacia tonsilliti, rinofaringiti, otiti, tosse e raffreddore di origine infettiva, ritrovando il benessere.

UN POTENTE RINFORZO IMMUNITARIO

I piccoli frutti della Rosa Canina sono veri e propri tesori di Vitamina C, con una concentrazione fino a 50-100 volte superiore rispetto alle arance e ai limoni. Questa ricchezza contribuisce al rafforzamento delle difese naturali del tuo organismo, donandoti una spinta energetica e protettiva.

ILCARDO MARIANO

Si rivela un alleato per il benessere del nostro fegato, con un'azione depurativa che ci prepara a rafforzare il nostro organismo per i primi freddi e malesseri autunnali.

RISVEGLIA LA SALUTE EPATICA

Migliorando la funzionalità epatica e agendo come tonico e decongestionante. La sua azione protettiva sul fegato lo rende un alleato indispensabile per mantenere il tuo organismo in equilibrio.

SOSTEGNO NATURALE CONTRO LO STRESS QUOTIDIANO

Una pianta officinale alleata contro la fatica, la depressione e le allergie alimentari. Un sostegno naturale contro i disagi legati allo stress quotidiano, in grado di darti la forza per affrontare ogni sfida.

CONOSCI IL CARDO

Ricorda che il Cardo Mariano, seppur benefico, potrebbe non essere adatto a tutti. In particolare, se soffri di ipertensione, è consigliabile consultare il tuo medico prima di utilizzarlo.

Per maggiori informazioni https://www.essenzamonviso.it/

Telefono 347 4972110