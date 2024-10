"La montagna reale", AFP organizza una giornata di studi internazionale a Dronero

“La montagna reale” vuole essere una osservazione della montagna a tutto campo, di proposte e testimonianze: amministrazione, territorio, cultura, autonomia, esperienze sulle Alpi al di qua e al di là dei confini e sugli Appennini. Sono questi gli ingredienti per una visita/analisi per quanto possibile approfondita della montagna “vera”, quella dei suoi abitanti, da non considerare “asceti” ma cittadini, cioè coloro che hanno bisogno di una società “completa” di uomini, donne, famiglie, servizi. Elementi che altrove sono talmente ovvi da non essere più percepiti come ricchezza. Scopo quindi de “La montagna reale” è quello di creare un laboratorio in cui proporre gli elementi per una società “montana” in equilibrio con l’ambiente e che allo stesso tempo consenta una vita al passo con i tempi, soddisfacendo le esigenze di comunità oggi esangui, ma che possono ri-nascere e ri-crescere.

Un cantiere aperto quindi, dove ben si inserisce il numero Zero de “I quaderni di Alpivive”, a cura dell’Agenzia di Sviluppo di AFP e del Centro Studi Cultura e Territorio - APS, illustrato ad inizio giornata di studi e che tratta da diversi punti di vista i temi oggetto de “La montagna reale”. Presenzieranno ai lavori l'assessore regionale alla montagna Marco Gallo e il sindaco di Dronero Mauro Astesano. La giornata di studi è organizzata con il contributo di Banca CRS.

Da dove nasce il progetto?

Risponde Ingrid Brizio, direttrice generale dell'Azienda di Formazione Professionale con sedi a Dronero, Verzuolo e Cuneo:

«AFP insieme alla formazione professionale coltiva dal 2021 un ulteriore campo di azione, quello della collaborazione con il territorio offrendo servizi tramite l'Agenzia di Sviluppo Locale, i cui capisaldi sono ambiente, cultura e benessere. In particolare il tema ambiente è declinato in più aspetti: sostenibilità, biodiversità, green, montagna e occasioni di insediamento, quindi sviluppo delle terre alte; l'offerta culturale trova le sue dimensioni nella storia, nell'arte e nella letteratura, grazie a momenti di formazione, incontri e divulgazione di temi aderenti; per benessere intendiamo infine occasioni di crescita personale, inclusione sociale e formazione delle nuove generazioni, affinché siano stimolate a una cittadinanza attiva e partecipata».

Il convegno ha come primo intervento quello di Annibale Salsa, noto a livello non solo nazionale per opere e incarichi di prestigio. Quale il suo apporto nella proposta di ricerca della “Montagna Reale”? Continua la dott.ssa Brizio: «Sorgente di acqua che ha reso fertile il terreno è stato il “Ponte del dialogo”, festival letterario diffuso, promosso dall'Assessorato alla Cultura di Dronero in collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo di AFP, rivelatosi un incubatore di idee e di interesse, che ha suscitato l'impegno di molti giovani. Quaranta di loro sono stati coordinati da Annibale Salsa, conosciutissimo antropologo e studioso, che ha accettato una collaborazione professionale con AFP , dando nuova linfa al “Centro Studi Cultura e Territorio”, felice intuizione che vide la luce negli anni 80 da una collaborazione fra Busca, Dronero e Caraglio. Oggi il CeST collabora con l'Agenzia di Sviluppo Locale e punta in modo particolare sui giovani».

Sulla locandina dell’evento appare un logo,“Maira 28 maggio 2028”. A che cosa si riferisce e come interessa Alpivive e AFP?

«Nel 1028 un documento proveniente da Caramagna annota per la prima volta in forma ufficiale terre denominate “di Macra”. Gli enti della Valle Maira hanno idealmente fissato questa data come quella ufficiale di “nascita” della Valle Maira, che quindi compie mille anni nel 2028. Anche “La Montagna Reale” partecipa al percorso di avvicinamento alla ricorrenza, che vuole essere nelle nostre intenzioni e in quelle della Valle momento di consapevolezza e rinascita. Arriveremo preparati», precisa la direttrice Brizio.

Perché Alpivive?

Risponde Matteo Tolosano, presidente di “Centro Studi Cultura e Territorio”:

«Alpivive è il progetto che l’Agenzia di Sviluppo Locale e il Centro Studi Cultura e Territorio hanno elaborato in questi mesi del 2024 come una delle iniziative di avvicinamento a “Valle Maira 28 maggio 2028”. Le domande alle quali Alpivive vuole contribuire a rispondere sono quelle a cui cerca di rispondere il convegno “La Montagna reale”: un modello di sviluppo del territorio montano sostenibile che unisca attenzione all’ambiente, valorizzazione della storia e dell’identità culturale, potenziamento dei servizi per la popolazione, inclusione e partecipazione attiva dei cittadini.

Il progetto Alpivive, che ha una dimensione transfrontaliera grazie alla collaborazione con enti e associazioni del Dipartimento francese Alpes de Haute Provence, prevede la pubblicazione annuale de “I quaderni di Alpivive”; oltre a giornate di studio ed eventi legati a montagna, sviluppo, cultura e salvaguardia del patrimonio naturale, laboratori e attività didattica sul campo, workshop e formazione su biodiversità, gestione delle risorse idriche, valorizzazione del patrimonio forestale, gestione sostenibile del turismo.

Porteranno i loro contributi alla giornata di studi: Annibale Salsa, antropologo, docente, giornalista e scrittore, anima insieme ai giovani di CeST e all'Agenzia di Sviluppo Locale dell'iniziativa; Saverio Favre, docente e scrittore, Valle d'Aosta; Michele Freppaz, docente e scrittore, Università di Torino; Carlo Giordano, giornalista, scrittore e amministratore, Valle Maira; Centro studi Alta Valle del Volturno, Isernia; Gabriele Orlandi, antropologo, Ca' Foscari, Venezia; Vanni Treu, docente e progettista, Friuli-Venezia Giulia; Marco Zulberti, giornalista e scrittore, Sud Tirolo; Asja Gollo, antropologa, scrittrice, Valle Tanaro; Claudio Cottini, amministratore, Valle Vigezzo; Gilbert Reinaudo, sindaco di Le Brusquet, e Nicolas Maurel, giornalista e naturalista, responsabile del servizio “Transizione ecologica”, entrambi della “Provence Alpes Agglomération”, che ha come centro principale la cittadina di Digne-les-Bains. La direzione scientifica dei Quaderni e della Giornata di studi è affidata ad Annibale Salsa e a Gabriele Orlandi.





“La Montagna Reale”

Sabato 12 ottobre ore 9 - 12.30 / 14.30 - 17 segue dibattito

AFP Sala Convegni - Via G.B. Conte, 19 Dronero (area industriale)

Info 3291365655 0171912013 benedetta.lauro@afpdronero.it