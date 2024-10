"Le Notti delle Streghe" 2024, a Rifreddo aperte le iscrizioni al mercatino tematico

Prosegue a pieno ritmo nel piccolo comune di Rifreddo la marcia di avvicinamento a “Le Notti delle Streghe” 2024 che si terranno nel week-end tra il 25 ed il 27 ottobre. Infatti in questi giorni si sono aperte le prenotazioni degli accessi al percorso e le iscrizioni al mercatino tematico, mentre lunedì 7 ottobre alle ore 20.45 in piazza della Vittoria si terrà il secondo casting per chi vuole vivere da protagonista come accompagnatore e volontario l’evento più terribile dell’anno.

Per ciò che riguarda gli accessi, quest’anno sarà obbligatorio acquistare un biglietto in prevendita sulla piattaforma Piemonte Ticket oppure presso il punto fisico della TABACCHERIA BROGI di Rifreddo (Via Roma n.2 - 12030 - RIFREDDO (CN) - ORARI dal lunedì al 8:00 - 13:00 e 15:00 - 19:30).

Il costo dei biglietti è di 6 euro (5€ + 1€ di diritto di prevendita) per gli adulti, 3€ per i bambini dai 4 ai 10 anni e gratis (senza biglietto) per i bambini sotto i 3 anni; saranno messi in commercio esclusivamente 2500 tagliandi.

Per ciò che consta il mercatino tematico va messo in luce che la procedura prevede una duplice possibilità: per coloro che hanno già partecipato basterà inviare una mail a info@lenottidellestreghe.it, mentre per coloro che accedono per la prima volta alla stessa mail andranno inviate oltre alla richiesta di spazi anche la documentazione fotografica del banco e delle merci che intendono vendere. In entrambi i casi la conferma della disponibilità di uno spazio verrà inviata via mail ai richiedenti entro 48 ore. Come già negli scorsi anni saranno ammessi soltanto banchetti inerenti alle streghe alla magia e le bancarelle di prodotti tipici della zona.