Mi oriento… al Bodoni

L’Istituto offre alle famiglie e ai ragazzi delle Scuole Medie l’opportunità di conoscere l’offerta formativa mediante le seguenti attività e iniziative attraverso:

Serate di apertura dell’Orientamento al Bodoni

giovedì 10 ottobre 2024 dalle 18.00 alle 22.00 (via Donaudi,24)

dalle 18.00 alle 22.00 (via Donaudi,24) venerdì 11 ottobre 2024 dalle 18.00 alle 22.00 (via Donaudi, 24)

suddivise nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 18:00 alle ore 19:30 e alle ore 19:30 alle ore 22.00

Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it) con indicazione della fascia oraria.

Presenza presso il Salone dell’Orientamento (ex Caserma “Mario Musso”, piazza Montebello 1) nelle giornate di:

venerdì 8 novembre 2024

sabato 9 novembre 2024

Giornate di Scuola Aperta:

si svolgeranno nelle due sedi di Via Della Chiesa, 13 per il Liceo Classico, opzione Figurativo e Musicale e Via Donaudi, 24 per il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze Applicate, il Liceo Sportivo, con il seguente orario:

venerdì 22 novembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 mercoledì 11 dicembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

suddivise in 3 fasce orarie pubblicate sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it); è gradita la prenotazione.

Quest’anno l’Istituto sarà inoltre aperto anche la mattina alla sola presenza degli studenti delle Scuole Medie del saluzzese, allo scopo di consentire la partecipazione a lezioni di disciplina o ad attività di laboratorio.

Gli incontri della mattina sono distribuiti su due turni, con la seguente scansione oraria:

mercoledì 27 novembre 2024

dalle ore 8:15 alle ore 10:15 e dalle ore 10:45 alle ore 12:45

Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione fino ad un massimo di 100 alunni, distribuiti su due turni, sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it) con indicazione della fascia oraria e delle discipline di interesse che saranno opportunamente indicate al momento della prenotazione stessa.

Lezioni di Latino e Greco

Sono proposte a tutti gli studenti delle Scuole Medie del saluzzese che lo desiderano, tenute dai docenti di materia del liceo nella sede di via Donaudi 24, con il seguente calendario:

giovedì 14 novembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - LATINO

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - giovedì 21 novembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - LATINO

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - giovedì 28 novembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - LATINO

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - martedì 19 novembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - GRECO

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - martedì 3 dicembre2024 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – LATINO

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – martedì 17 dicembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – LATINO

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – martedì 10 dicembre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – GRECO

Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it), sono previsti 20 posti a lezione.

Altri appuntamenti

Venerdì 29 novembre 2024 (sede del classico) - Sintesi della X edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

(sede del classico) Venerdì 4 aprile 2025 (sede del classico) - XI Notte Nazionale del Liceo Classico

Per tutte le informazioni, news e consultazione del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) si invita ad accedere al sito della scuola (www.liceobodoni.edu.it)