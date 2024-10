A Cuneo la conferenza di CUFA Italia, con il fondatore Celso Athayde

Martedì 1 ottobre a Cuneo si è svolta presso l'Hotel Principi di Piemonte la conferenza di CUFA Italia, con ospite il fondatore Celso Athayde e il dirigente di CUFA global, Marcus Vinicius, che hanno fatto tappa qui in Italia durante il loro viaggio verso le varie sedi CUFA di tutto il mondo.



L'incontro fa parte dell'agenda di appuntamenti del G20 Favelas, in occasione del G20 Sociale che si svolgerà parallelamente al G20 di novembre, a Rio de Janeiro in Brasile. CUFA, "Central Unica das Favelas", è una ONG, cioè organizzazione non governativa, nata nel 1998 in Brasile, ma che oggi conta la sua presenza in tutto il mondo.



Il gruppo CUFA Italia è nato proprio a Cuneo, collaborando con l'associazione sportiva Capoeira Piemonte che,sotto l'organizzazione di Mestrando Negreiro (Shal), tiene i suoi corsi per adulti, bambini e ragazzi a Cuneo e Costigliole Saluzzo. Da sempre ha avuto un intento sociale nell'organizzazione delle sue attività; per fare un esempio, gli ultimi due eventi hanno avuto come tema conduttore la pedagogia, e la lotta contro la violenza sulle donne.



CUFA nasce con l'obiettivo di combattere l'emarginazione e risollevare le condizioni di vita delle favelas brasiliane, promuovendo l'integrazione e l'inclusione, dando valore agli abitanti delle realtà più povere, vedendone le potenzialità e le risorse. Per il suo intento sociale, CUFA nel corso degli anni si è dedicata ai più vari progetti: eventi musicali, sportivi, culturali, creando una rete di sostegno e collaborazione che ha coinvolto personaggi famosi come Beyoncé e Louis Hamilton, ambasciatori di Cufa, e fondando la Favela Holding, gruppo di imprese che ha l'obiettivo di sostenere l'imprenditorialità e l'innovazione.



Un progetto fondamentale di CUFA è la partecipazione questo anno al G20 sociale, in cui assieme ad altre organizzazioni come il Fronte Nazionale Anti Razzista e il Fronte Parlamentare delle favelas, avrà l'importante compito di discutere temi sociali indirizzati al benessere globale, dare voce alle realtà più emarginate, con lo scopo di trovare soluzioni su come indirizzare le disuguaglianze sociali e combattere la povertà e l'ingiustizia. Anche il nostro Paese, con un invito rivolto ai rappresentanti di CUFA Italia, è stato invitato a partecipare alla discussione del G20 Sociale.



La conferenza ha visto la partecipazione dell'assessora Cristina Clerico dal comune di Cuneo, e ha presentato l'attività dell'associazione Capoeira Piemonte, oltre che la storia di Cufa e gli obiettivi di questa organizzazione oramai riconosciuta internazionalmente. È stata ribadita l'importanza di creare una rete, una connessione con gli altri gruppi di Cufa esistenti nel mondo, e allo stesso tempo l'importanza di aprire nuove strade qui nel nostro territorio, attraverso la collaborazione con le realtà locali, con le associazioni presenti nel territorio, per potere anche qui realizzare progetti importanti e che diano un contributo sociale nella nostra realtà.