Volley femminile A1. La Honda Olivero Cuneo scalda i motori: sabato sera esordio contro la Savino Del Bene Volley

Dopo il lungo precampionato la Honda Olivero Cuneo darà il via alla propria stagione contro la Savino Del Bene Volley.

La sfida colorerà il Pala Wanny di Firenze nella serata di sabato 5 ottobre: si parte alle 20:30 in diretta su Rai Sport.

Per le Gatte sarà subito un esordio di massimo livello, considerando come la Savino Del Bene Volley sarà protagonista in questa stagione anche in CEV Champions League. Sarà dunque un match di cartello quello che stapperà la stagione di Honda Olivero Cuneo, che ha lavorato tanto nel precampionato, sia tra le mura amiche che in diversi tornei di primo piano.

“Le sensazioni sono tante, ma la principale è la positività. Ciò arriva dalla consapevolezza di aver lavorato bene per due mesi, così da presentarci alla prima stagionale nel migliore dei modi. Vogliamo dare il massimo per i nostri tifosi, che hanno mostrato il loro calore dal primo istante. La Savino Del Bene si presenta in casa propria con l’ambizione di poter vincere il titolo e con un oro olimpico in squadra. Di conseguenza sarà una gara difficile contro una Savino Del Bene che vorrà toglierci questa positività”. Queste le parole di coach Pintus, in vista dell’esordio stagionale di Honda Olivero Cuneo, a cui hanno fatto eco quelle di Noemi Signorile: "Sono emozionatissima. Finalmente iniziamo la nuova stagione e sono molto motivata. Speriamo di esprimere un buon gioco. Sappiamo che la Savino Del Bene è una squadra molto forte, però non abbiamo paura. Daremo il massimo e prenderemo tutto il possibile".